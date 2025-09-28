Logo

Младић из БиХ сваки дан попије 27 литара воде

Марин Чутурић сваки дан попије 27 литара воде
Марин Чутурић из Фојнице дневно попије 27 литара воде, а многи га због тога сматрају чистим феноменом.

Марин је рођен са ријетким хормонским поремећајем због чега сваки дан мора уносити велике количине течности у организам.

Његова дијагноза је позната као дијабетес инсипидус и за ту болест нема лијека, а Марин тврди да му то није препрека јер је на ову болест навикнут од рођења.

"Једноставно сам схватио да морам да пијем велике количине течности и то је то. Једино што ми смета је што стално морам да носим са собом воду и што често идем у тоалет. Било је момената када сам патио, када сам се осјећао дискриминисано, на примјер када смо ишли на екскурзију, па ја нисам могао са цијелим разредом да идем, али иначе се трудим да будем позитиван и да размишљам о овом поремећају као нормалном стању, јер ту ништа не могу да промијеним", каже Марин за "ИТВ СТОРИ".

Марин се труди да живи нормално и без оптерећења. Бави се планинарењем, вози бицикл и трчи, а како каже – скоро никад није болестан, јер вода коју уноси у тело "испира све бактерије".

"Ту су присутна два хормонална поремећаја хипофизе. Није ми то терет у животу, али само не смијем остати без воде. Прихватио сам то стање", између осталог рекао је Марин.

"Никад на пут не идем без воде, увијек са собом у аутомобилу имам око 5 до 6 литара воде", додао је.

