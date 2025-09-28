Logo

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

Извор:

Агенције

28.09.2025

17:12

Коментари:

0
НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

Данска је данас затворила аеродроме за све цивилне летове, након што су непознати дронови примијећени у близини неколико војних објеката током ноћи, саопштио је министар одбране те земље Троелс Лунд Поулсен.

Током протекле ноћи над Данском су поново примијећени дронови и то над војним базама, како је раније пренио "Телеграф". Дански министар је навео да ће забрана трајати до петка наредне недјеље, јавља "Ројтерс".

Бранко Блануша

Република Српска

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

''Тренутно се налазимо у тешкој безбједносној ситуацији и морамо да обезбиједимо најбоље могуће услове рада за оружане снаге и полицију који су одговорни за безбједност током самита ЕУ'', рекао је Поулсен.

Лидери земаља чланица ЕУ окупиће се у сриједу у Данској, након чега ће у четвртак у тој земљи бити одржан самит Европске политичке заједнице од 47 чланица.

Њемачка фрегата за противваздушну одбрану стигла је раније данас у Копенхаген како би помогла у надзору ваздушног простора током догађаја високог профила.

Данска је дронове назвала дијелом ''хибридног напада'', али није прецизирано на кога се мисли. Данско Министарство одбране саопштило је раније данас да су поново, другу ноћ заредом, примијећени дронови на више локација изнад Данске, и да је након тога распоређено ''неколико капацитета''.

tramp orban tanjugap

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Није прецизирано колико дронова је виђено, гдје су виђено, нити о каквим распоређеним капацитетима је ријеч.

Ово је посљедња у низу активност дронова ове седмице, укључујући дронове уочене изнад пет данских аеродрома.

Иако није јасно ко стоји иза активности дронова, данска премијерка Мете Фредериксен и генерални секретар НАТО-а Марк Руте рекли су прошле недјеље да се не може искључити учешће Русије.

Раније ове недјеље у Данској је дошло до упада неколико беспилотних летјелица у близини аеродрома и важне инфраструктуре у Копенхагену, због чега је најпрометнији аеродром у нордијском региону у понедјељак увече био затворен неколико сати.

Алијанса је такође овог мјесеца покренула мисију “Источна стража” како би ојачала одбрану источног крила Европе, реагујући на упаде руских дронова у пољски ваздушни простор.

Русија је негирала наводе да су њени дронови и борбени авиони нарушили ваздушни простор НАТО земаља.

