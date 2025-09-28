Logo

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Извор:

Агенције

28.09.2025

16:54

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да ће Мађарска наставити да увози нафту и гас из Русије упркос захтјевима америчког председника Доналда Трампа.

Додао је да би прекид увоза представљао катастрофу за мађарску привреду.

Орбан је поручио да Мађарска у енергетским питањима дјелује у складу са сопственим интересима, упркос притиску Европске уније и администрације Сједињених Америчких Држава.

Посљедице напада на Кијев

Свијет

Стотине дронова и ракета се сручило на Украјину, Пољска дигла авионе

Према његовим ријечима, "Америка и Мађарска су суверене земље са сопственим аргументима и интересима".

"Рекао сам америчком предсједнику да ако Мађарској буду искључени руска нафта и природни гас, одмах, у року од једног минута, мађарски економски учинак ће пасти за четири одсто. То значи да би мађарска економија била на кољенима", рекао је Орбан за мађарски државни радио.

Премијер Мађарске је истакао да географска и инфраструктурна ограничења отежавају прелазак његове земље на западне снабдјеваче, преноси АП.

илу-путовања-02092025

Занимљивости

Како су Американке завршиле у БиХ умјесто у Дубровнику: Мислиле да је иста држава

Америчка агенција напомиње да је Мађарска једна од ријетких европских земаља које и даље купују руску нафту и гас од почетка рата у Украјини у фебруару 2022. године.

Тагови:

Виктор Орбан

Доналд Трамп

Америка

Мађарска

Русија

Нафта

gas

