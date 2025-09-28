Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да ће Мађарска наставити да увози нафту и гас из Русије упркос захтјевима америчког председника Доналда Трампа.
Додао је да би прекид увоза представљао катастрофу за мађарску привреду.
Орбан је поручио да Мађарска у енергетским питањима дјелује у складу са сопственим интересима, упркос притиску Европске уније и администрације Сједињених Америчких Држава.
Према његовим ријечима, "Америка и Мађарска су суверене земље са сопственим аргументима и интересима".
"Рекао сам америчком предсједнику да ако Мађарској буду искључени руска нафта и природни гас, одмах, у року од једног минута, мађарски економски учинак ће пасти за четири одсто. То значи да би мађарска економија била на кољенима", рекао је Орбан за мађарски државни радио.
Премијер Мађарске је истакао да географска и инфраструктурна ограничења отежавају прелазак његове земље на западне снабдјеваче, преноси АП.
Америчка агенција напомиње да је Мађарска једна од ријетких европских земаља које и даље купују руску нафту и гас од почетка рата у Украјини у фебруару 2022. године.
