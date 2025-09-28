У Бањалуци обиљежавање Свјетског дана срца

Извор:
СРНА
28.09.2025
16:28
Коментари:0
Фондација "Здравље и срце" и Свјетска федерација за срце обиљежиће сутра у Бањалуци 29. септембар, Свјетски дан срца, а предвиђено је и дружење са грађанима, те промоција здравог начин живота.
Са Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци саопштено је да се ове године наставља реализација пројекта "Едукација љекара и становништва у спровођењу мјера превенције кардиоваскуларних обољења".
"У оквиру пројекта се промовише значај физичке активности и здравих животних навика и организују едукативне активности о значају редовне физичке активности", наводи се у саопштењу.
Тема овогодишњег Свјетског дана срца је "Остани у ритму" с циљем да се сви потруде да дјелују одмах како би спасили свој и други живот.
Друштво
У оквиру обиљежавања у Парку "Петар Кочић" од 11.00 до 13.00 часова планирана је промоција физичке активности коју организује Фондација "Здраво срце" у сарадњи са Домом здравља Бањалука.
Од 11.30 до 13.00 часова предвиђена је радионица за студенте у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.
Од 16.00 часова, на Бањ брду заинтересовани могу да учествују у шетњи "Стаза здравља" и на тај начин дају допринос промоцији здравих стилова живота.
Свјетски дан срца обиљежава се сваке године 29. септембра, а циљ је подизање свијести о кардиоваскуларним болестима /међу којима су и мождани и срчани удар/, које су водећи узроци смрти и инвалидитета у свијету.
