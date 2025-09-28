Logo

У Бањалуци обиљежавање Свјетског дана срца

Извор:

СРНА

28.09.2025

16:28

У Бањалуци обиљежавање Свјетског дана срца
Фото: pexels/ DS stories

Фондација "Здравље и срце" и Свјетска федерација за срце обиљежиће сутра у Бањалуци 29. септембар, Свјетски дан срца, а предвиђено је и дружење са грађанима, те промоција здравог начин живота.

Са Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци саопштено је да се ове године наставља реализација пројекта "Едукација љекара и становништва у спровођењу мјера превенције кардиоваскуларних обољења".

"У оквиру пројекта се промовише значај физичке активности и здравих животних навика и организују едукативне активности о значају редовне физичке активности", наводи се у саопштењу.

Тема овогодишњег Свјетског дана срца је "Остани у ритму" с циљем да се сви потруде да дјелују одмах како би спасили свој и други живот.

илу-свијећа-17092025

Друштво

У Вариводама служен помен убијен српским цивилима

У оквиру обиљежавања у Парку "Петар Кочић" од 11.00 до 13.00 часова планирана је промоција физичке активности коју организује Фондација "Здраво срце" у сарадњи са Домом здравља Бањалука.

Од 11.30 до 13.00 часова предвиђена је радионица за студенте у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

Од 16.00 часова, на Бањ брду заинтересовани могу да учествују у шетњи "Стаза здравља" и на тај начин дају допринос промоцији здравих стилова живота.

Свјетски дан срца обиљежава се сваке године 29. септембра, а циљ је подизање свијести о кардиоваскуларним болестима /међу којима су и мождани и срчани удар/, које су водећи узроци смрти и инвалидитета у свијету.

Тагови:

srce

Бањалука

Svjetski dan srca

