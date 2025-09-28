Младенци утучени након трагедије на свадби: Преминула жена била младожењина сестра од стрица

28.09.2025
16:22
Шибеник је завијен у црно након синоћње трагедије у којој је, током свадбене свечаности надомак шибенске катедрале, 34-годишњу А. Ђ. погодила сигнална ракета коју је неопрезно испалио други гост, 52-годишњи мушкарац.
Док шибенска полиција проводи истрагу и чека резултате претреса куће и других просторија које користи ухапшени мушкарац, као и обдукциони налаз преминуле из ОБ Шибеник, брачни пар који се вјенчао и требао да доживи најљепши дан у свом животу, пролази кроз хаос.
"Кида нам се срце због наше пријатељице. Ведрије и боље особе од ње нема у цијелом граду. Погинути на такав начин, и то још на вјенчању свог брата од стрица... Ми смо у шоку. Њен супруг тешко ће пребродити трагедију. Она му је била све у животу, свјетло на крају тунела", каже за "Јутарњи лист" пријатељица трагично настрадале жене.
Други познаник каже како је на мјесто трагедије брзо стигла најгора вијест из болнице.
"Неки од свједока рекли су да ју је сигнална ракета погодила у главу, али колико сам чуо, у некој чудној путањи ју је наводно погодила у врат. Није лако ни човјеку који ју је испалио. Не знам да ли ју је користио на властиту иницијативу или на наговор неког другог ко је донио ракете тамо и подијелио их појединцима. Били смо у молитви с нашом А. док су је журно одвозили Хитном у болницу, али нажалост нису је успјели спасити", говори познаник преминуле жене.
Због трагедије су, каже, утучен и сам младожења и млада. За младожењу неки саговорници кажу да је полицајац, а млада учитељица у једној школи.
Сигнална ракета Схуттле с падобраном и црвеним димом, коју је полиција током увиђаја пронашла уз жардињеру гдје је у кобно вријеме стајала тешко повријеђена гошћа свадбе, спада у пиротехничка средства категорије П1 и може се набавити за неколико десетина евра у специјализованим продавницама, као и путем онлајн продаје.
Према подацима, П1 категорија обухвата пиротехничка средства која представљају низак ризик и убрајају се у пиротехнику која је саставни дио опреме бродова за потребе спашавања на мору, а могу се користити и у пољопривреди, авио-саобраћају и сличним дјелатностима, те служе и за растјеривање птица.
Полиција сваке године уочи божићних празника апелује да грађанима није дозвољена набавка, посједовање нити употреба петарди и реденика категорије Ф2 и Ф3, као ни пиротехничких средстава категорије Ф4, П1, П2, Т1 и Т2 за личне потребе.
Пиротехничка средства категорија Ф4, Т1, Т2, П1 и П2 дозвољено је користити само правним лицима и обртима који имају одобрење Министарства, подсјећају из године у годину све полицијске управе широм земље, јер пиротехничка средства ниједне категорије нису играчке.
Да ли је неко од учесника можда мобилним телефоном снимио тренутак испаљивања ракете, како би се што прецизније реконструисао цијели ток несретног случаја који је резултирао тешким кривичним дјелом због којег осумњиченом пријети затвор – није познато. А да ли је ракета евентуално имала грешку или јој је истекао рок трајања, утврдиће се вјештачењем које слиједи.
