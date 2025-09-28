Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

Извор:
У Сјеверној Македонији на снагу ступају измјене Закона о безбједности саобраћаја, чиме почиње примјена нових правила за употребу мобилних телефона и слушалица за пјешаке, бициклисте и кориснике тротинета.
По новим правилима, пјешаци ће морати да прелазе коловоз и бициклистичку стазу без коришћења слушалица, мобилних телефона, таблета, паметних сатова и других уређаја који им одвлаче пажњу.
Казна за прелазак пјешачког прелаза са телефоном у руци или уз уво је 40 евра, а за вожњу скутера, мотоцикла или трактора док се користи електронски уређај 50 евра.
Пјешак је дужан да се креће пажљиво, без коришћења уређаја који смањују пажњу приликом преласка пута или бициклистичке стазе, наводи се у Закону, преноси "Спутњик".
Исто ограничење важи и за возаче бицикала, мопеда, мотоцикала, трицикала и квадрицикала, осим ако не користе специјализоване комуникационе уређаје уграђене у заштитне кациге.
Нове одредбе обухватају и возаче електричних скутера, којима је забрањено коришћење електронских уређаја током вожње.
