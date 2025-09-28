Logo

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

28.09.2025

15:11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице
Фото: Pixabay / lukgehr

У Сјеверној Македонији на снагу ступају измјене Закона о безбједности саобраћаја, чиме почиње примјена нових правила за употребу мобилних телефона и слушалица за пјешаке, бициклисте и кориснике тротинета.

По новим правилима, пјешаци ће морати да прелазе коловоз и бициклистичку стазу без коришћења слушалица, мобилних телефона, таблета, паметних сатова и других уређаја који им одвлаче пажњу.

Салаковац-саобраћајна несрећа-28092025

Хроника

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Казна за прелазак пјешачког прелаза са телефоном у руци или уз уво је 40 евра, а за вожњу скутера, мотоцикла или трактора док се користи електронски уређај 50 евра.

Пјешак је дужан да се креће пажљиво, без коришћења уређаја који смањују пажњу приликом преласка пута или бициклистичке стазе, наводи се у Закону, преноси "Спутњик".

Исто ограничење важи и за возаче бицикала, мопеда, мотоцикала, трицикала и квадрицикала, осим ако не користе специјализоване комуникационе уређаје уграђене у заштитне кациге.

Главни одбор СДС-а

Република Српска

СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе

Нове одредбе обухватају и возаче електричних скутера, којима је забрањено коришћење електронских уређаја током вожње.

