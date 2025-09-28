Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Извор:
У тунелу Салаковац, на магистралном путу М17 Мостар–Јабланица, данас је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовала два путничка возила.
Према првим информацијама с терена, забиљежена је материјална штета, а више особа је повријеђено, иако њихов степен повреда још није потврђен.
Због удеса је саобраћај отежан, а формиране су велике колоне у оба смјера.
Возила се тренутно пропуштају само једном траком, што додатно успорава кретање на овој дионици пута.
Полиција и хитне службе налазе се на мјесту догађаја, а очекује се да ће након увиђаја бити познато више детаља о узроку несреће и стању повријеђених.
