Због тешке несреће у тунелу, саобраћај у овом дијелу БиХ се одвија једном траком

СРНА

28.09.2025

14:03

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Саобраћај се одвија наизмјенично једном траком на магистралном путу Мостар-Јабланица због саобраћајне незгоде у тунелу Салаковац, навели су из БиХАМК-а.

Колоне возила присутне су у оба смјера.

Policija Srbija

Хроника

Заклао бабу и дједа, па отишао на вашар у други град: Милош открио мотив убиства

Због саобраћајне незгоде на регионалном путу Лукавац–Бановићи у мјесту Бикоџе саобраћај је обустављен до завршетка полицијског увиђаја.

Алтернативни правци су у функцији.

Саобраћајна несрећа

