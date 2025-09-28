Због тешке несреће у тунелу, саобраћај у овом дијелу БиХ се одвија једном траком

Извор:
СРНА
28.09.2025
14:03
Саобраћај се одвија наизмјенично једном траком на магистралном путу Мостар-Јабланица због саобраћајне незгоде у тунелу Салаковац, навели су из БиХАМК-а.
Колоне возила присутне су у оба смјера.
Због саобраћајне незгоде на регионалном путу Лукавац–Бановићи у мјесту Бикоџе саобраћај је обустављен до завршетка полицијског увиђаја.
Алтернативни правци су у функцији.
