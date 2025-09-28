Logo

Линта: У Вариводама убијени Срби чија је просјечна старост била 67 година

Извор:

СРНА

28.09.2025

13:45

Линта: У Вариводама убијени Срби чија је просјечна старост била 67 година
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта изјавио је данас да су у Вариводама код Книна 28. септембра 1995. године, готово два мјесеца послије злочиначке акције "Олуја", погубљени недужни људи чија је просјечна старост била 67 година само зато што су били Срби.

Линта је подсјетио да за масакр десет српских цивила у Вариводама ни послије 30 година нико није одговарао.

"Прошле су скоро три деценије од кукавичког злочина а етнички мотивисано хрватско правосуђе није чак ни подигло оптужницу а камоли донијело осуђујућу пресуду за припаднике хрватске војске и полиције који су наредили и починили свирепо убиство српских цивила у Вариводама", навео је Линта у изјави објављеној на сајту Савеза Срба из региона.

Линта наглашава да нико није одговарао ни за многе друге злочине над српским цивилима у околним селима, Голубић, Гошић, Плавно, Отон, Мокро поље, Уздоље, Жагровић и другим селима у којима су живјели Срби.

дјечак-280925

Занимљивости

Дјечак се жалио на болове у уху, а оно што су му љекари пронашли све је запрепастило

"Мали број Срба је остао код својих кућа само зато што су повјеровали обећању ратног злочинца Фрање Туђмана да свима који нису `окрвавили руке` гарантује безбедност. Због тога су платили главом", закључио је Линта.

Према његовим ријечима, Тужилаштво за ратне злочине у Београду нажалост, није покренуло истрагу и подигло оптужницу за ужасан злочин над српским цивилима у Вариводама и у низу других села и мјеста, као и над ратним заробљеницима, које су починили припадници хрватске војске и полиције током и послије злочиначке акције "Олуја".

По попису становништва у Хрватској из 1991. године, у Вариводама је живјело 477 људи, од којих 472 Срба, два Југословена, један Хрват и двоје осталих.

Замрзнуто поврће

Савјети

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

Попис становништва из 2021. године показао је да у том селу живи 61 особа, без ознаке о националној припадности, од којих само четворо млађих од 40 година.

