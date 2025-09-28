Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

28.09.2025
Дефектолог запослен у једном црногорском Дневном центру за дјецу и младе са сметњама у развоју, који је радио без потребне лиценце, два пута је ударио дјечака са развојним сметњама. У истом инциденту, његоватељица га је ухватила за врат и оборила на под, чиме су, како је утврђено, повријеђена права и достојанство дјетета.
До овог закључка дошао је Заштитник људских права, који је поступак покренуо по сопственој иницијативи.
Дефектолог и његоватељица су у међувремену отпуштени, док је медицинска сестра, која је присуствовала догађају али није реаговала, привремено удаљена с посла до окончања поступка утврђивања одговорности.
Према мишљењу омбудсмана, инцидент се догодио 26. фебруара ове године, а потврђен је и прегледом видео-надзора.
"Запажа се да се дана 26. фебруара 2025. године десио инцидент у Дневном центру, када је малољетник током дневних активности испољио узнемиреност и неприлагођено понашање усмјерено на остале кориснике и стручне раднике/сараднике, односно није прихватао правила понашања у боравку, након чега запослени нису примјерено и адекватно реаговали према њему, сходно процедурама, већ га је дефектолог који није имао лиценцу за обављање стручних послова, два пута ћушнуо на неприкладан начин, а његоватељица га је ухватила за врат и бацила га на под. То понашање представља повреду права и достојанства корисника" наводи се у мишљењу замјенице омбудсмана Снежане Мијушковић, преноси "24Седам".
