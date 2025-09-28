Logo

Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

28.09.2025

10:47

Коментари:

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље
Фото: Unsplash

Дефектолог запослен у једном црногорском Дневном центру за дјецу и младе са сметњама у развоју, који је радио без потребне лиценце, два пута је ударио дјечака са развојним сметњама. У истом инциденту, његоватељица га је ухватила за врат и оборила на под, чиме су, како је утврђено, повријеђена права и достојанство дјетета.

До овог закључка дошао је Заштитник људских права, који је поступак покренуо по сопственој иницијативи.

Дефектолог и његоватељица су у међувремену отпуштени, док је медицинска сестра, која је присуствовала догађају али није реаговала, привремено удаљена с посла до окончања поступка утврђивања одговорности.

Аргентина-протест-280925

Свијет

Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

Према мишљењу омбудсмана, инцидент се догодио 26. фебруара ове године, а потврђен је и прегледом видео-надзора.

"Запажа се да се дана 26. фебруара 2025. године десио инцидент у Дневном центру, када је малољетник током дневних активности испољио узнемиреност и неприлагођено понашање усмјерено на остале кориснике и стручне раднике/сараднике, односно није прихватао правила понашања у боравку, након чега запослени нису примјерено и адекватно реаговали према њему, сходно процедурама, већ га је дефектолог који није имао лиценцу за обављање стручних послова, два пута ћушнуо на неприкладан начин, а његоватељица га је ухватила за врат и бацила га на под. То понашање представља повреду права и достојанства корисника" наводи се у мишљењу замјенице омбудсмана Снежане Мијушковић, преноси "24Седам".

Подијели:

Таг:

zlostavljanje djece

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

Свијет

Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

39 мин

0
Два знака којима је контрола животни стил

Занимљивости

Два знака којима је контрола животни стил

44 мин

0
Возачи ових аутомобила добијају највише саобраћајних казни

Ауто-мото

Возачи ових аутомобила добијају највише саобраћајних казни

47 мин

0
Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

Тенис

Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

50 мин

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Жена на свадби погођена ракетом у главу: Испливали детаљи инцидента

3 ч

0
Преминула жена која је рањена на свадби

Регион

Преминула жена која је рањена на свадби

13 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

13 ч

0
Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

Регион

Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

07

Ухапшен унук осумњичен за убиство бабе и дједа

11

03

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

10

59

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

10

56

Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

10

47

Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner