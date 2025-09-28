Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

Извор:
Хиљаде људи учествовале су у протесту против фемицида у Буенос Ајресу, захтијевајући правду за дјевојчицу и двије младе жене које су мучене и убијене у злочину који је шокирао Аргентину.
Брутална убиства петнаестогодишње Ларе Гутијерез и двадесетогодишњакиња Морене Верди и Бренде дел Кастиљо преношена су уживо на друштвеним мрежама.
Полиција вјерује да је за убиства одговорна банда за трговину дрогом и да је злочин емитован као упозорење другима.
Министар националне безбједности Патриција Булрих саопштила је да је полиција ухапсила петоро осумњичених - три мушкарца и двије жене, али двадесетогодишњи Перуанац, за кога кажу да је вођа групе, и даље је на слободи.
Полиција наводи да су жртве намамљене у комби и да су мислиле да иду на забаву 19. септембра.
Власти вјерују да је ово био дио плана да се дјевојка и младе жене "казне" због кршења кодекса банде, што је служило као упозорење другима.
Тијела три жртве пронађена су сахрањена на имању у јужном предграђу Буенос Ајреса, пет дана након што су нестале.
У Буенос Ајресу рођаци жртава придружили су се маршу до парламента захтијевајући правду за жене и дјевојчицу.
Леонел дел Кастиљо, отац једне од жртава, 20-годишње Бренде дел Кастиљо, рекао је да није могао да је идентификује због мучења којем је подвргнута.
Према подацима групе за праћење фемицида у земљи, у Аргентини мушкарац убије једну жену сваких 36 часова, преноси АФП.
