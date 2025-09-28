Logo

Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину

Извор:

СРНА

28.09.2025

10:34

Коментари:

0
Хиљаде људи на улицама због убистава жена која су шокирала Аргентину
Фото: Танјуг/АП

Хиљаде људи учествовале су у протесту против фемицида у Буенос Ајресу, захтијевајући правду за дјевојчицу и двије младе жене које су мучене и убијене у злочину који је шокирао Аргентину.

Брутална убиства петнаестогодишње Ларе Гутијерез и двадесетогодишњакиња Морене Верди и Бренде дел Кастиљо преношена су уживо на друштвеним мрежама.

Полиција вјерује да је за убиства одговорна банда за трговину дрогом и да је злочин емитован као упозорење другима.

Министар националне безбједности Патриција Булрих саопштила је да је полиција ухапсила петоро осумњичених - три мушкарца и двије жене, али двадесетогодишњи Перуанац, за кога кажу да је вођа групе, и даље је на слободи.

Полиција наводи да су жртве намамљене у комби и да су мислиле да иду на забаву 19. септембра.

horoskop

Занимљивости

Два знака којима је контрола животни стил

Власти вјерују да је ово био дио плана да се дјевојка и младе жене "казне" због кршења кодекса банде, што је служило као упозорење другима.

Тијела три жртве пронађена су сахрањена на имању у јужном предграђу Буенос Ајреса, пет дана након што су нестале.

У Буенос Ајресу рођаци жртава придружили су се маршу до парламента захтијевајући правду за жене и дјевојчицу.

Леонел дел Кастиљо, отац једне од жртава, 20-годишње Бренде дел Кастиљо, рекао је да није могао да је идентификује због мучења којем је подвргнута.

policija Srbija

Хроника

Комшије испричале све о унуку који је заклао бабу и дједа: Давали му новац, а на крају их је убио

Према подацима групе за праћење фемицида у земљи, у Аргентини мушкарац убије једну жену сваких 36 часова, преноси АФП.

Подијели:

Тагови:

protest

Argentina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Два знака којима је контрола животни стил

Занимљивости

Два знака којима је контрола животни стил

44 мин

0
Возачи ових аутомобила добијају највише саобраћајних казни

Ауто-мото

Возачи ових аутомобила добијају највише саобраћајних казни

47 мин

0
Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

Тенис

Американац "прескочио" Ђоковића на АТП листи

50 мин

0
Илустрација

Хроника

Мушкарац бацио бомбу у кладионицу, полиција одмах реаговала

1 ч

0

Више из рубрике

Вијетнам на удару тајфуна: Затворени аеродроми, хиљаде људи евакуисано

Свијет

Вијетнам на удару тајфуна: Затворени аеродроми, хиљаде људи евакуисано

1 ч

0
Игралиште дјечије

Свијет

Дјевојчицу ударила струја на игралишту

2 ч

0
Језиви призори у циркусу: Жена страдала пред 80 гледалаца

Свијет

Језиви призори у циркусу: Жена страдала пред 80 гледалаца

2 ч

0
Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

Свијет

Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

07

Ухапшен унук осумњичен за убиство бабе и дједа

11

03

Суд у Високом притворио погрешног човјека?

10

59

Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

10

56

Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

10

47

Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner