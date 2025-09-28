Logo

Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

Извор:

СРНА

28.09.2025

08:48

Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода
Фото: Unsplash

Три особе су погинуле, а осам повријеђено у масовној пуцњави у граду Саутпорт, у америчкој држави Сјеверној Каролини, јавила је телевизијска кућа ВЕСТ, позивајући се на локалног неименованог званичника.

Исти извор наводи да су три особе погинуле када је непознати наоружани мушкарац касно синоћ отворио ватру у луци.

Стање осам повријеђених је непознато.

Друштво

Република Српска богатија за 18 беба

Мрежа Еј-Би-Си јавила је да је нападач отворио ватру са брода на бар на отвореном.

Брод са којег је пуцано припада Америчкој рибљој компанији, а након напада је отпловио унутрашњим приобалним путем.

