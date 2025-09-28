Више убијених у масовној пуцњави, нападач жртве циљао са рибарског брода

Извор:
СРНА
28.09.2025
08:48
Три особе су погинуле, а осам повријеђено у масовној пуцњави у граду Саутпорт, у америчкој држави Сјеверној Каролини, јавила је телевизијска кућа ВЕСТ, позивајући се на локалног неименованог званичника.
Исти извор наводи да су три особе погинуле када је непознати наоружани мушкарац касно синоћ отворио ватру у луци.
Стање осам повријеђених је непознато.
Мрежа Еј-Би-Си јавила је да је нападач отворио ватру са брода на бар на отвореном.
Брод са којег је пуцано припада Америчкој рибљој компанији, а након напада је отпловио унутрашњим приобалним путем.
