Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ

СРНА

28.09.2025

08:42

0
Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је Република Српска у овој години завршила неколико важних инвестиција и да ће наредних година бити задржан инвестициони циклус, који треба да достигне ниво од четири милијарде КМ.

"Република Српска је у овој години завршила неколико важних инвестиција и то је резултат одговорних политика које води СНСД", навео је Додик, који је лидер СНСДа.

Избори-Молдавија-280925

Свијет

У Молдавији почели парламентарни избори

У осврту на протеклу седмицу, Додик је на друштвеној мрежи "Инстаграм" навео да је присуствовао отварању савремене ливнице у Александровцу, код Лакташа, која је доказ да је Српска добро мјесто за инвестирање.

Милорад Додик

investicioni ciklus

