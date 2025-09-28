Додик: Задржаћемо инвестициони циклус који треба да достигне четири милијарде КМ

Извор:
СРНА
28.09.2025
08:42
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је Република Српска у овој години завршила неколико важних инвестиција и да ће наредних година бити задржан инвестициони циклус, који треба да достигне ниво од четири милијарде КМ.
"Република Српска је у овој години завршила неколико важних инвестиција и то је резултат одговорних политика које води СНСД", навео је Додик, који је лидер СНСДа.
Свијет
У Молдавији почели парламентарни избори
У осврту на протеклу седмицу, Додик је на друштвеној мрежи "Инстаграм" навео да је присуствовао отварању савремене ливнице у Александровцу, код Лакташа, која је доказ да је Српска добро мјесто за инвестирање.
Свијет
18 мин0
Бања Лука
30 мин0
Регион
46 мин0
Друштво
58 мин0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
13 ч0
Република Српска
13 ч12
Најновије
Најчитаније
08
52
08
48
08
43
08
42
08
39
Тренутно на програму