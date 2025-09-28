Хуманост на дјелу: Млади све спремнији да буду добровољни даваоци крви

Извор:
Глас Српске
28.09.2025
07:59
Коментари:0
Залихе крви у трансфузиолошким службама широм Српске тренутно су задовољавајуће, али љекари истичу да ове драгоцјене течности увијек треба, поготово крвне групе А плус, која је и најчешћа код пацијената.
Иако су током љета залихе крви биле на измаку, захваљујући хуманости грађана, ниједан пацијент у Републици Српској није остао без неопходне дозе, али у службама за трансфузију ипак апелују на добровољне даваоце да се одазову акцијама које су планиране у наредном периоду.
Шеф Службе за трансфузију крви болнице Градишка Татјана Милешевић Бабић је за "Глас Српске" истакла да је љето најтежи период када су у питању потрошња и залихе ове драгоцјене течности.
"Због годишњих одмора имали смо слабе акције добровољног давања крви и залихе су ослабиле. Ипак, успјели смо да прегурамо љето и нико од пацијената није био угрожен због тањих залиха крви", казала је Милешевић Бабић.
Према њеним ријечима у овој установи мјесечно буде потрошено око 200 доза крви, а стање је тренутно стабилно.
"Захваљујући акцијама добровољног давања крви које смо имали ове седмице прикупљен је довољан број доза. Ипак, иако имамо акције, крвна група А, оба фактора, је најпотребнија, јер је већина пацијената којој треба крв управо из те групе", додала је она и истакла да ће сљедећа већа акција бити у октобру.
Друштво
За осам мјесеци у Српској 40 рођено близанаца
Како је рекла, тада и ученици средњих школа показују велику хуманост и спремност да постану добровољни даваоци крви и помогну другима.
"Млади су све спремнији да буду добровољни даваоци крви. Једном када дају крв, једва чекају поново да дођу, а то је највећа вриједност оваквих акција", поручила је Милешевић Бабић.
Са друге стране у добојској болници "Свети апостол Лука" ситуација је сложенија, јер се крв не користи само када су у питању несреће, већ и због већег броја хроничних болесника.
"Имамо пацијенте који сваки мјесец или два потроше и до осам доза крви. И због миграције становништва и мањка донора, ситуација није бајна", рекла је за "Глас" специјалиста трансфузијске медицине у Добоју Јелена Мастилов.
Нагласила је да и код њих мањка крвне групе А позитивне, али да тај проблем није само у Српској, већ у цијелој БиХ.
И подаци Црвеног крста Републике Српске потврђују недостатак крвне групе А позитивне. Наводе да је у првих шест мјесеци 2025. године прикупљено 3.316 доза у 65 акција добровољног давања.
"Ови бројеви за исти период прошле године били су нешто већи, тачније тада су прикупљене 3.554 дозе у 71 акцији", рекли су из Црвеног крста Српске за "Глас" и навели да је лани укупно прикупљено 7750 доза крви.
Услови
Свијет
Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску
Татјана Милешевић Бабић је рекла да прије него што се грађани одлуче да постану добровољни даваоци крви морају обавити љекарски преглед у Служби за трансфузијску медицину те морају бити потпуно здрави и без терапије.
"Мушкарци крв могу дати свака три мјесеца, а жене свака четири", казала је она.
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
48
08
43
08
42
08
39
Тренутно на програму