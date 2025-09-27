Logo

"Дани Српске у Србији" - умјетници из Републике Српске представили се у четири града

Извор:

СРНА

27.09.2025

21:28

Коментари:

0
Дани Српске у Србији
Фото: Срна

Умјетници из Републике Српске извели су двије позоришне представе и два концерта у Кикинди, Крагујевцу, Новом Саду и Суботици у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији".

У Кикинди је у Народном позоришту концерт одржала Етно-група "Траг", која је ове године наступала и у сједишту Унеска у Паризу и бечкој палати Хофбург.

policija hrvatska

Регион

Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

Умјетнички руководилац Валентина Милекић Ковачић изјавила је да је група поносна што је и ове године дио престижне манифестације "Дани Српске у Србији" и истакла да ће "Траг" наступити и на свечаном затварању манифестације 30. септембра у Нишу.

- Сматрамо да је ова манифестација од изузетног значаја за културни идентитет и повезивање српског народа с обје стране Дрине, с обзиром на то да већ годинама подстиче и омогућава представљање и промовисање најзачајнијих садржаја из различитих привредних и културних сфера Републике Српске у матици Србији - поручила је Милекићева.

Глумци Народног позоришта Републике Српске наступили су вечерас у Књажевско-српском театру у Крагујевцу са представом "Кућа" аутора Небојше Илића и у режији Николе Пејаковића.

Представа, која је премијерно изведена у марту, доноси слојевиту интимну породичну причу смјештену у савремени контекст, гдје се кроз судбине три генерације једне породице - оца, кћерке и дједа, отварају питања припадности, насљеђа, идентитета, али и личних и друштвених раскола.

Боб Мекјуен-2792025

Република Српска

Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан

Сарадник за односе с јавношћу Народног позоришта Републике Српске Милена Кнежић истакла је да гостовање у Крагујевцу још једном потврђује значај културне размјене и сарадње у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији", која повезује умјетнике и публику кроз заједнички култури простор.

Градско позориште Требиње извело је пред публиком у Суботици представу "Сироти мали хрчки" Гордана Михића, у режији Жељка Милошевић, а играли су глумци Дарко Куртовић, Зоран Јакшић, Владимир Самарџић и Бојан Никитовић.

У Новом Саду наступио је Дјечији хор "Врапчићи" из Бањалуке и извео концерт "Јесења соната" у пуној сали Градске концертне дворане, а овом кутурном догађају присуствовали су и предсједник Покрајинске владе Војводине Маја Гојковић и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Позната пјевачица преминула након пада са балкона

Руководилац хора Бранислав Ђаковић изјавио је да је за концерт владало велико интересовање, тако да ће сутра у Новом Саду бити одржан још један наступ бањалучких "Врапчића".

Подијели:

Таг:

Дани Српске у Србији

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевачица сломљена због Халида Бешлића: ''Другачије не може..''

1 ч

0
Илијаш напад на породицу

Хроника

Драма у БиХ: Двојица шумара, отац и син, напали цијелу породицу - све гледала малољетна дјеца

2 ч

0
Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

Хроника

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

2 ч

0
Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

Стил

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

2 ч

0

Више из рубрике

Крстовдан у манастиру Часног Крста на Крстовој Гори

Друштво

Крстовдан у манастиру Часног Крста на Крстовој Гори

3 ч

0
Трећи уписни рок: Између жеља студената и реалности тржишта рада

Друштво

Трећи уписни рок: Између жеља студената и реалности тржишта рада

3 ч

0
Гранични прелаз Шепак

Друштво

Гужва на једном граничном прелазу

5 ч

0
Обиљежена 81 година од страдања села Глушци

Друштво

Обиљежена 81 година од страдања села Глушци

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

22

10

Преминула жена која је рањена на свадби

22

07

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

21

54

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

21

48

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner