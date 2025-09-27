"Дани Српске у Србији" - умјетници из Републике Српске представили се у четири града

Извор:
СРНА
27.09.2025
21:28
Коментари:0
Умјетници из Републике Српске извели су двије позоришне представе и два концерта у Кикинди, Крагујевцу, Новом Саду и Суботици у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији".
У Кикинди је у Народном позоришту концерт одржала Етно-група "Траг", која је ове године наступала и у сједишту Унеска у Паризу и бечкој палати Хофбург.
Регион
Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале
Умјетнички руководилац Валентина Милекић Ковачић изјавила је да је група поносна што је и ове године дио престижне манифестације "Дани Српске у Србији" и истакла да ће "Траг" наступити и на свечаном затварању манифестације 30. септембра у Нишу.
- Сматрамо да је ова манифестација од изузетног значаја за културни идентитет и повезивање српског народа с обје стране Дрине, с обзиром на то да већ годинама подстиче и омогућава представљање и промовисање најзачајнијих садржаја из различитих привредних и културних сфера Републике Српске у матици Србији - поручила је Милекићева.
Глумци Народног позоришта Републике Српске наступили су вечерас у Књажевско-српском театру у Крагујевцу са представом "Кућа" аутора Небојше Илића и у режији Николе Пејаковића.
Представа, која је премијерно изведена у марту, доноси слојевиту интимну породичну причу смјештену у савремени контекст, гдје се кроз судбине три генерације једне породице - оца, кћерке и дједа, отварају питања припадности, насљеђа, идентитета, али и личних и друштвених раскола.
Република Српска
Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан
Сарадник за односе с јавношћу Народног позоришта Републике Српске Милена Кнежић истакла је да гостовање у Крагујевцу још једном потврђује значај културне размјене и сарадње у оквиру манифестације "Дани Српске у Србији", која повезује умјетнике и публику кроз заједнички култури простор.
Градско позориште Требиње извело је пред публиком у Суботици представу "Сироти мали хрчки" Гордана Михића, у режији Жељка Милошевић, а играли су глумци Дарко Куртовић, Зоран Јакшић, Владимир Самарџић и Бојан Никитовић.
У Новом Саду наступио је Дјечији хор "Врапчићи" из Бањалуке и извео концерт "Јесења соната" у пуној сали Градске концертне дворане, а овом кутурном догађају присуствовали су и предсједник Покрајинске владе Војводине Маја Гојковић и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Свијет
Позната пјевачица преминула након пада са балкона
Руководилац хора Бранислав Ђаковић изјавио је да је за концерт владало велико интересовање, тако да ће сутра у Новом Саду бити одржан још један наступ бањалучких "Врапчића".
Сцена
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Стил
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму