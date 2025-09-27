Logo

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

Извор:

Телеграф

27.09.2025

20:08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада
Фото: Танјуг

Полиција у београдској општини Гроцка ухапсила је вечерас око 18 сати М. Ц. (30), због кривичног дјела наношење тешких тјелесних повреда и по налогу Другог основног јавног тужилаштва одредила му притвор до 48 сати.

М. Ц. се сумњичи да је А. Т. (40), који је био под дејством алкохола, шутирао ногама по глави и стомаку.

Lavrov

Свијет

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

Љекари Ургентног центра се боре за живот повријеђеног, њему је пукла слезина од батина и живот му је угрожен.

М. Ц је убрзо ухапшен.

