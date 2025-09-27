Logo

Фочак ухапшен због пуцњаве у угоститељском објекту

27.09.2025

19:20

Фочак ухапшен због пуцњаве у угоститељском објекту
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Фоча ухапсили су мушкарца чији су иницијали И.М. из Фоче који се сумњичи за пуцњаву из ватреног оружја у једном угоститељском објекту у Фочи, као и за наношење лакше тјелесне повреде другом лицу.

Он је ухапшен због постојања основа сумње да је починио кривична дјела изазивање опште опасности и тјелесна повреда, саопштено је из Полицијске управе Фоча.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Разбијена међународна мрежа: Прали новац и шверцовали злато на Косово и у Турску

И.М. се сумњичи да је јуче у једном угоститељском објекту у Фочи испалио метак из ватреног оружја, а потом задао више удараца Р.Р. из Фоче, који је том приликом задобио лакше тјелесне повреде.

Осумњичени И.М. је данас, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, предат тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Требиње на даље поступање.

