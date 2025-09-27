Трик од само 3КМ који вам може смањити рачун за гријање

Извор:
Она
27.09.2025
19:04
Коментари:0
Стручњаци из "The Underfloor Heating Store" откривају неколико једноставних трикова који могу знатно смањити трошкове гријања, без потребе да вам дом постане хладан, а за један од њих су довољне 3 КМ.
Један од најефикаснијих, а најјефтинијих савјета јесте тзв. "трик са алуминијумском фолијом" који може да се реализује за свега 3 КМ. Наизглед једноставно рјешење може вам помоћи да сачувате топлоту у просторији.
Сцена
Ана Николић данас прославља рођендан, многи не вјерују када чују колико има година
"Прекривање задње стране радијатора алуминијумском фолијом је јефтин начин да задржите топлоту у свом дому. Фолија дјелује као рефлектор и враћа топлоту назад у просторију, спречавајући да одлази кроз спољне зидове", кажу стручњаци.
Једноставно исијеците фолију тако да буде нешто мања од димензије вашег радијатора, а затим је залијепите на његову задњу страну. Алтернативно, можете обмотати комад картона алуминијумском фолијом и поставити га иза радијатора – за чвршће и стабилније рјешење.
Свијет
Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе
Ако тренутно не планирате никакве трошкове, ни то није проблем - понекад је све у тактици. Наиме, важну улогу у очувању топлоте у дому игра и правилно кориштење завјеса.
"Отворите завјесе током дана како бисте пустили природну свјетлост и сунчеву топлоту, а затворите их чим падне ноћ како бисте спријечили губитак топлоте," препоручују стручњаци, преноси "Дејли Рецорд".
Завјесе од тежих материјала попут сомота, антилопа или дебелог памука одличне су за задржавање топлоте.
Свијет
Банка затвара све банкомате до краја мјесеца
Још бољи ефекат дају завјесе које сежу до пода, јер додатно изолују прозор и спречавају улазак хладног ваздуха.
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму