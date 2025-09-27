Logo

Трик од само 3КМ који вам може смањити рачун за гријање

Извор:

Она

27.09.2025

19:04

Коментари:

0
Радијатор гријање
Фото: Pexels

Стручњаци из "The Underfloor Heating Store" откривају неколико једноставних трикова који могу знатно смањити трошкове гријања, без потребе да вам дом постане хладан, а за један од њих су довољне 3 КМ.

Алуминијумска фолија за само 3 КМ

Један од најефикаснијих, а најјефтинијих савјета јесте тзв. "трик са алуминијумском фолијом" који може да се реализује за свега 3 КМ. Наизглед једноставно рјешење може вам помоћи да сачувате топлоту у просторији.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић данас прославља рођендан, многи не вјерују када чују колико има година

Стручњаци савјетују

"Прекривање задње стране радијатора алуминијумском фолијом је јефтин начин да задржите топлоту у свом дому. Фолија дјелује као рефлектор и враћа топлоту назад у просторију, спречавајући да одлази кроз спољне зидове", кажу стручњаци.

Како да примијените овај трик?

Једноставно исијеците фолију тако да буде нешто мања од димензије вашег радијатора, а затим је залијепите на његову задњу страну. Алтернативно, можете обмотати комад картона алуминијумском фолијом и поставити га иза радијатора – за чвршће и стабилније рјешење.

tramp 44

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Ако тренутно не планирате никакве трошкове, ни то није проблем - понекад је све у тактици. Наиме, важну улогу у очувању топлоте у дому игра и правилно кориштење завјеса.

"Отворите завјесе током дана како бисте пустили природну свјетлост и сунчеву топлоту, а затворите их чим падне ноћ како бисте спријечили губитак топлоте," препоручују стручњаци, преноси "Дејли Рецорд".

Завјесе од тежих материјала попут сомота, антилопа или дебелог памука одличне су за задржавање топлоте.

Банкомат / Илустративна фотографија

Свијет

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Још бољи ефекат дају завјесе које сежу до пода, јер додатно изолују прозор и спречавају улазак хладног ваздуха.

Подијели:

Таг:

grijanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Свијет

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Сиријски суд издао налог за хапшење Башара ал Асада

1 ч

0
Преминула докторица Магдалена

Свијет

Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи

1 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Русија се залаже за принцип суверене једнакости држава

1 ч

0

Више из рубрике

Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

Савјети

Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

2 ч

0
Уз једноставне трикове одјећа ће вам мирисати дуго након прања

Савјети

Уз једноставне трикове одјећа ће вам мирисати дуго након прања

4 ч

0
Овај производ одмах избаците из свог дома: Може вам скратити живот

Савјети

Овај производ одмах избаците из свог дома: Може вам скратити живот

5 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ово је храна која ће вам помоћи да спавате као беба

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Трамп наредио ново распоређивање војске

20

08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

19

55

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

19

50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

19

49

Евролига приоритет за КК Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner