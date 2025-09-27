Уз једноставне трикове одјећа ће вам мирисати дуго након прања

Извор:
Иако веш након прања изгледа чисто, многи примјећују да одјећа брзо изгуби мирис, па чак и одмах након сушења нема ону свјежину какву очекују.
У наставку откривамо најчешће грешке које утичу на мирис одјеће и једноставне трикове помоћу којих ће ваш веш дуже задржати свјежину, мекоћу и мирис.
Многи погрешно додају омекшивач заједно с детерџентом, на почетку прања. Међутим, омекшивач је много ефикаснији ако се додаје пред крај циклуса, када је испирање готово. На тај начин мирис остаје дуже на тканини, а одјећа може мирисати дуже.
Такође, детерџент и омекшивач треба користити у количинама које су назначене на паковању. Превише детерџента отежава испирање и може оставити трагове на одјећи, док премала количина неће уклонити прљавштину како треба. Исто важи и за омекшивач премало неће дати жељени мирис, док претјерана количина може бити неугодна, па чак и изазвати иритације коже.
Ниже температуре чувају боју одјеће и продужују вијек трајања тканина. Фармер одјећа, на примјер, стручњаци препоручују прати ручно или врло ријетко у машини, како би се сачувала форма и боја.
Сушење веша игра велику улогу у крајњем резултату. Најбоље га је сушити на свјежем ваздуху, али избјегавајте директно сунце које може изблиједити боје. Хладовина је идеална опција, јер омогућава да веш остане мекан, миришљав и дуготрајан.
Ако ваш веш има непријатан мирис иако је тек опран, могуће је да је проблем у самој машини. Повремено очистите ове дијелове и провјерите да ли машина правилно грије воду, јер и то може утицати на квалитет прања.
