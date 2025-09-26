Logo

Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

Извор:

Информер

26.09.2025

16:32

Коментари:

0
Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство
Фото: pexels/ Meruyert Gonullu

Компот од дуња се прави врло једноставно.

Провјерен је десерт за зиму, који се одувијек радо једе и подсјећа на дјетињство.

Када јесен закуца на врата, дуње преплаве пијаце својим препознатљивим мирисом и златно-жутом бојом. Некада незаобилазне у бакином шпајзу, дуње су и данас право благо за домаћинство. Компот од дуња не само да освјежава, већ уноси у кућу носталгију и топлину домаће кухиње.

Састојци:

1 кг дуња

250 г шећера (по укусу)

1 л воде

1 лимун (по жељи, за освежавајућу ноту)

1 кесица ванилин шећера

Припрема:

Mile Višnjić 260925

Друштво

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

Дуње добро оперите и очистите од сјеменки и тврде средине, па их исјеците на коцкице или кришке.

У шерпу сипајте воду, шећер и ванилин шећер, па пустите да проври док се шећер не растопи.

Додајте исјечене дуње и кувајте на лаганој ватри 15-20 минута, док не омекшају, али да остану чврсте.

Пред крај кувања додајте сок од лимуна како би компот добио освјежавајућу киселкасту ноту и да дуње задрже своју боју. Послужите топло, а можете га сипати и у тегле за зимницу - тако ћете имати мирис јесени током цијеле године.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Дуња

Савјети

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Република Српска

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

1 ч

0
Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

Остали спортови

Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

1 ч

0
Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

Економија

Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

1 ч

0
Savo Minić i Đuro Macut

Република Српска

Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

1 ч

0

Више из рубрике

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

Савјети

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

6 ч

0
Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

Савјети

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

8 ч

0
Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Савјети

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

9 ч

0
Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

Савјети

Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner