Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

Компот од дуња се прави врло једноставно.
Провјерен је десерт за зиму, који се одувијек радо једе и подсјећа на дјетињство.
Када јесен закуца на врата, дуње преплаве пијаце својим препознатљивим мирисом и златно-жутом бојом. Некада незаобилазне у бакином шпајзу, дуње су и данас право благо за домаћинство. Компот од дуња не само да освјежава, већ уноси у кућу носталгију и топлину домаће кухиње.
Састојци:
1 кг дуња
250 г шећера (по укусу)
1 л воде
1 лимун (по жељи, за освежавајућу ноту)
1 кесица ванилин шећера
Припрема:
Дуње добро оперите и очистите од сјеменки и тврде средине, па их исјеците на коцкице или кришке.
У шерпу сипајте воду, шећер и ванилин шећер, па пустите да проври док се шећер не растопи.
Додајте исјечене дуње и кувајте на лаганој ватри 15-20 минута, док не омекшају, али да остану чврсте.
Пред крај кувања додајте сок од лимуна како би компот добио освјежавајућу киселкасту ноту и да дуње задрже своју боју. Послужите топло, а можете га сипати и у тегле за зимницу - тако ћете имати мирис јесени током цијеле године.
(информер)
