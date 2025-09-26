Logo

Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

Savo Minić i Đuro Macut
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са предсједником Владе Републике Србије Ђуром Мацутом.

Током радног састанка, разговарано је о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској, БиХ и ширем региону, као и о заједничким пројектима и интензивирању сарадње између двије владе.

Премијери су се осврнули на договоре постигнуте на недавној сједници Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у Београду. Потврдили су опредјељење за наставак сарадње у свим кључним областима, у складу са Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа.

Посебан акценат стављен је на развој сарадње у науци, култури и образовању, те на реализацију и завршетак инфраструктурних пројеката који додатно учвршћују институционалне и националне везе између Српске и Србије.

Обојица премијера нагласили су да континуирана и конкретна сарадња представља не само политички приоритет, већ и доказ снажног заједништва и нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине.

Премијер Минић захвалио је премијеру Мацуту на континуираној подршци Србије Републици Српској, изразивши увјерење да ће сарадња бити додатно ојачана кроз нове меморандуме.

Састанку су присуствовали и министри из ресора просвјете, културе и социјалне заштите из обје владе.

Sastanak Savo Minić i Đuro Macut

