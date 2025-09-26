Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

Извор:
АТВ
26.09.2025
16:15
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са предсједником Владе Републике Србије Ђуром Мацутом.
Током радног састанка, разговарано је о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској, БиХ и ширем региону, као и о заједничким пројектима и интензивирању сарадње између двије владе.
Премијери су се осврнули на договоре постигнуте на недавној сједници Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у Београду. Потврдили су опредјељење за наставак сарадње у свим кључним областима, у складу са Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа.
Друштво
У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата
Посебан акценат стављен је на развој сарадње у науци, култури и образовању, те на реализацију и завршетак инфраструктурних пројеката који додатно учвршћују институционалне и националне везе између Српске и Србије.
Обојица премијера нагласили су да континуирана и конкретна сарадња представља не само политички приоритет, већ и доказ снажног заједништва и нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине.
Премијер Минић захвалио је премијеру Мацуту на континуираној подршци Србије Републици Српској, изразивши увјерење да ће сарадња бити додатно ојачана кроз нове меморандуме.
Свијет
Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци
Састанку су присуствовали и министри из ресора просвјете, културе и социјалне заштите из обје владе.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч15
Најновије
Најчитаније
17
34
17
21
17
21
17
19
17
17
Тренутно на програму