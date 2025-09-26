Logo

Ковачевић: СНСД у понедјељак одлучује о учешћу на пријевременим изборима

Ковачевић: СНСД у понедјељак одлучује о учешћу на пријевременим изборима
СНСД ће у понедјељак, 29. септембра, на сједници Главног одбора одлучити да ли евентуално излази на такозване пријевремене изборе, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Ковачевић је навео да је став СНСД-а био да се поштује закључак Народне скупштине Републике Српске о томе да нико из Српске неће учествовати на тим изборима и да тих избора неће и не треба бити.

''Пошто су странке опозиције отворено рекле да неће поштовати одлуке институција Републике Српске, већ да ће поштовати одлуке Кристијана Шмита, јасно нам је да се иза тога крије њихов договор и разрађена стратегија институционалне дестабилизације Републике Српске. То им нећемо дозволити. Побиједиће Српска!'', написао је Ковачевић на Иксу.

