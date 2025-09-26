Logo

СНСД и СДС затражили корисничке налоге за пријаву на изборе за предсједника Српске

26.09.2025

13:58

Коментари:

8
СНСД и СДС затражили корисничке налоге за пријаву на изборе за предсједника Српске
Фото: АТВ

Неколико странака и појединаца доставило је Централној изборној комисији (ЦИК) БиХ захтјеве за отварање корисничких налога којим се могу пријавити за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, а међу њима су и СНСД и СДС.

Како је речено из ЦИК-а, захтјев за отварање ових налога су до поднева поднијели СНСД, СДС, Листа за правду и ред, Савез за нову политику, Странка Живот, Еколошка партија Републике Српске, те потенцијални независни кандидати Славко Драгичевић и Драган Ђокановић.

Кандидати су, подсјећају из ЦИК-а, обавезни да се пријаве и електронски и лично.

Подсјећамо, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине донијела је одлуку да пријевремени избори за предсједника Републике Српске буду одржани 23. новембра ове године.

Амиџић- 01092025

Република Српска

Амиџић: Циљ пријевремених избора је да се поништи воља српског народа и изазову сукоби у Српској

ЦИК је одлучио да за пријевремене изборе треба обезбједити средства 6,4 милиона КМ од чега се пет милиона КМ односи на накнаде за чланове бирачких одбора, преносе Независне Новине.

ЦИК БиХ је донио је Приједлог упуства о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Изборни рокови почели су тећи од 25. септембра тако да ће рокови за пријаву политичких субјеката за учешће на изборима бити до 29. септембра. Даље коалиције ће се моћи пријавити од 6. до 7. октобра, док ће пријаве кандидата за предсјдника Републике Српске за овјерене политичке субјекте бити од 10. октобра до 14. октобра до 16 сати.

Подијели:

Тагови:

СНСД

СДС

ЦИК БиХ

Коментари (8)
Large banner

Прочитајте више

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

Друштво

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

2 ч

0
Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

Хроника

Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

2 ч

0
Срђан Благојевић, тренер Партизана

Фудбал

Тренер Партизана: Не знам гдје је играч

2 ч

0
Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

Сцена

Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

2 ч

0

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Малициозни наратив с циљем блаћења свега у Српској

3 ч

1
Цвијановић: Институције Српске развиле програме подршке за надарену дјецу

Република Српска

Цвијановић: Институције Српске развиле програме подршке за надарену дјецу

4 ч

0
Сједница Владе Српске у Требињу

Република Српска

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

18 ч

0
Да ли ће странке на изборе или неће?

Република Српска

Да ли ће странке на изборе или неће?

20 ч

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Колико је пржена храна заиста штетна, ево шта кажу стручњаци

15

43

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

15

32

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner