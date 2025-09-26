СНСД и СДС затражили корисничке налоге за пријаву на изборе за предсједника Српске

26.09.2025
Неколико странака и појединаца доставило је Централној изборној комисији (ЦИК) БиХ захтјеве за отварање корисничких налога којим се могу пријавити за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, а међу њима су и СНСД и СДС.
Како је речено из ЦИК-а, захтјев за отварање ових налога су до поднева поднијели СНСД, СДС, Листа за правду и ред, Савез за нову политику, Странка Живот, Еколошка партија Републике Српске, те потенцијални независни кандидати Славко Драгичевић и Драган Ђокановић.
Кандидати су, подсјећају из ЦИК-а, обавезни да се пријаве и електронски и лично.
Подсјећамо, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине донијела је одлуку да пријевремени избори за предсједника Републике Српске буду одржани 23. новембра ове године.
ЦИК је одлучио да за пријевремене изборе треба обезбједити средства 6,4 милиона КМ од чега се пет милиона КМ односи на накнаде за чланове бирачких одбора, преносе Независне Новине.
ЦИК БиХ је донио је Приједлог упуства о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Изборни рокови почели су тећи од 25. септембра тако да ће рокови за пријаву политичких субјеката за учешће на изборима бити до 29. септембра. Даље коалиције ће се моћи пријавити од 6. до 7. октобра, док ће пријаве кандидата за предсјдника Републике Српске за овјерене политичке субјекте бити од 10. октобра до 14. октобра до 16 сати.
