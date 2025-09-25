Logo

Амиџић: Циљ пријевремених избора је да се поништи воља српског народа и изазову сукоби у Српској

25.09.2025

09:18

Коментари:

1
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Фото: АТВ

Циљ пријевремених избора за предсједника Републике Српске је да се поништи воља српског народа, који је јасно рекао ко је предсједник Републике. Интерес Бошњака је очигледно изазивање сукоба, а СНСД сада треба да види шта је најбољи интерес за наш народ, рекао је Срђан Амиџић генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

Упозорио је да Бошњаци, са појединим опозиционим партијама из Српске играју опасну игри.

- Ми причамо о томе да ли смо спремни да идемо у могуће сукобе када је у питању Република Српска. Као на овом примјеру буџета, гдје постоје Срби који су у коалицији с Бошњацима и који договарају како ствари треба да се воде у Српској - навео је Амиџић.

Подсјетио је да су Небојшу Вукановића предложиле бошњачке партије за министра безбједности.

- Значи, имате примјер да Срби заједно с Бошњацима договарају како ће се водити Република Српска. И сада, када су у питању пријевремени избори, опет имате исту ситуацију - рекао је Амиџић за РТРС.

Рекао је да ЦИК само броји гласове.

- Али онда се направи ситуација у којој ЦИК одузме мандат и каже: "Распишите изборе", па кажу: "Ми ћемо из опозиције предложити некога кога ће изабрати 40.000 Бошњака који имају право гласа" - рекао је Амиџић.

Подсјетио је да су рекли да ће у 48 општина у Федерацији провести изборе.

- И шта се сада дешава? Срби који се договарају с Бошњацима изгурали су пријевремене изборе. А шта је крајњи циљ? Након тога иде процедура распуштања Народне скупштине Републике Српске, затим распуштање Владе, па урушавање легитимитета институција, онемогућавање сарадње с међународним банкама – и стварање апсолутног хаоса у Српској - појаснио је Амиџић.

Каже да намјерно газе вољу народа Српске.

- Знате шта је легитимитет? То је оно што је народ одлучио на изборима за ове четири године. Ви не желите да чекате, него намјерно газите вољу народа да бисте изазвали хаос. Та прича може довести до сукоба - рекао је Амиџић.

Рекао је да постоји континуирана спремност појединих Срба да са муслиманима воде Републику Српску.

- Ја нисам спреман да идемо у том правцу, нити да преносимо надлежности, нити да дозволим да историју српског народа пише неко други. Али имате људе који толико мрзе СНСД да су спремни на све то. И шта ће се онда десити? Шта вам значи таква Република Српска која нема право да одлучује? - упитао је Амиџић.

Каже да је у овом моменту свим партијама остављена могућност да одлуче шта ће радити.

- Ја сада позивам опозиционе партије да бојкотују изборе. Не брините се – СНСД је први у том реду. Ако СДС каже да се неће регистровати и неће изаћи на изборе – видјећете и одговор СНСД-а. Али, ако излазите на изборе да правите хаос, да ли ми имамо право да дозволимо такав хаос? - навео је Амиџић.

Нагласио је да партије из Српске треба јасно да кажу да ли ће изаћи на изборе.

- Нека они одлуче. Али већ сада имају чврсту коалицију у Сарајеву, и крајњи циљ им није мир, већ сукоби. Ја се надам да ће разум преовладати. Избора се боји онај ко мисли да не може побиједити. Ми немамо проблем с изборима – ми имамо проблем са Србима који желе да са муслиманима воде Српску - изјавио је Амиџић.

Рекао је да опозиција не може наћи кандидата који може побиједити.

- Они су само гурнути у све ово, подстакнути мржњом према СНСД-у, и уопште се не питају какве посљедице њихово понашање има по Републику Српску - закључио је Амиџић.

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

