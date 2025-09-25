Logo

Сијарто: Бројни европски лидери желе да ометају мировне напоре у Украјини

25.09.2025

08:49

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Понашање бројних европских лидера показује да они више желе да ометају мировне напоре у Украјини него да их подрже, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Европа би требала да улаже напоре за постизање мира. Међутим, за сада, понашање бројних европских лидера указује на то да су они спремнији да подривају мировне напоре него да их подрже", рекао је Сијарто новинарима након састанка са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом у сједишту УН у Њујорку.

Сијарто је нагласио да Мађарска подржава контакте САД и Русије на високом нивоу, јер док год они постоје, постоји шанса да се избјегне трећи свјетски рат, пренио је ТАСС.

"Министар Лавров нам је рекао да се састао са државним секретаром САД Марком Рубиом. Мислим да су то сјајне вијести. Докле год се настављају контакти између Русије и САД на високом нивоу, можемо да се надамо да се може избјећи најгори сценарио - трећи свјетски рат", истакао је Сијарто, преноси Срна.

