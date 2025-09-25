Logo

Трамп оптужује УН: Трострука саботажа

25.09.2025

07:43

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп је изнио тврдњу да је његов наступ у Уједињеним нацијама био обиљежен са три чина "саботаже".

Трамп је рекао да је дошло до квара на покретним степеницама док се њима пењао са првом дамом Меланијом, као и да је телепромптер отказао, а да свјетски лидери због искљученог звука нису могли да чују његов говор.

У објави на друштвеној мрежи Truth Social је навео да су се покретне степенице којима се кретао са супругом "нагло зауставиле" и да су они скоро пали "на оштре ивице тих челичних степеница, лицем напред".

Такође је рекао да му телепромптер није радио на почетку говора, као и да свјетски лидери нису могли да га чују јер је озвучење отказало.

- Не један, не два, већ три веома злонамерна догађаја! Ово није била случајност, ово је била трострука саботажа у УН. Требало би да се стиде - написао је Трамп на друштвеној мрежи.

Трамп је навео да је затражио од УН да сачувају снимке са безбједносних камера и захтијевао истрагу, додајући да је Тајна служба укључена у истрагу инцидента са покретним степеницама.

Званичници УН су рекли да је уграђени безбједносни механизам покретних степеница био активиран и да је телепромптером управљала Бијела кућа, а не свјетска организација.

У понедељак, портпарол УН Стефан Дижарик саопштио је да очитавање централне процесорске јединице ескалатора показује да су се "зауставиле након што се активирао уграђени сигурносни механизам на степенику на врху ескалатора".

Рекао је и да се Трампов сниматељ пењао уназад покретним степеницама како би снимио његов долазак са првом дамом и да је "можда ненамјерно активирао безбједносни механизам".

