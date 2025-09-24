Након 43 сата под земљом спасена 23 рудара

24.09.2025
22:55
Коментари:0
Двадесет три рудара спасена су након што су провели 43 сата заробљени у урушеном подземном руднику злата на сјеверу Колумбије, саопштили су званичници.
За сада није објављено у каквом су здравственом стању.
Колумбијска Национална агенција за рударство саопштила је да се главни улаз у рудник "Ла Реликија" у департману Антиокија урушио у понедјељак због "геомеханичког квара", пренио је АП.
Видео који је објавила агенција приказује прве спасене рударе док излазе без туђе помоћи, користећи конопац да се попну уз стрми улаз у окно.
Породице рудара чекале су сатима и прославиле су спасавање уз сузе и аплауз.
Рудник се налази на земљишту које припада канадској компанији "Арис мајнинг корп", али њиме управља локална рударска задруга.
"Арис мајнинг" је раније саопштио да је блокираним рударима обезбиједио храну, воду и упумпавање ваздуха током акције спасавања.
