Logo

Након 43 сата под земљом спасена 23 рудара

24.09.2025

22:55

Коментари:

0
Након 43 сата под земљом спасена 23 рудара

Двадесет три рудара спасена су након што су провели 43 сата заробљени у урушеном подземном руднику злата на сјеверу Колумбије, саопштили су званичници.

За сада није објављено у каквом су здравственом стању.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

Колумбијска Национална агенција за рударство саопштила је да се главни улаз у рудник "Ла Реликија" у департману Антиокија урушио у понедјељак због "геомеханичког квара", пренио је АП.

Видео који је објавила агенција приказује прве спасене рударе док излазе без туђе помоћи, користећи конопац да се попну уз стрми улаз у окно.

Породице рудара чекале су сатима и прославиле су спасавање уз сузе и аплауз.

Авион

Регион

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

Рудник се налази на земљишту које припада канадској компанији "Арис мајнинг корп", али њиме управља локална рударска задруга.

"Арис мајнинг" је раније саопштио да је блокираним рударима обезбиједио храну, воду и упумпавање ваздуха током акције спасавања.

Подијели:

Таг:

rudari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Република Српска

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

2 ч

0
Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Свијет

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

2 ч

0
Октобар доноси раскош за 3 знака

Занимљивости

Октобар доноси раскош за 3 знака

2 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

2 ч

0
Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Свијет

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

2 ч

0
Avion

Свијет

Најбољи свјетски архитекта међу жртвама пада авиона у Бразилу

3 ч

0
Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

Свијет

Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Звезда извукла бод против Селтика

22

56

Зашто је дубок сан кључан за здравље?

22

55

Након 43 сата под земљом спасена 23 рудара

22

45

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

22

44

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner