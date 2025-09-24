Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

Извор:
Танјуг
24.09.2025
21:20
Најмање четири особе су погинуле у удесу малог авиона код бразилског града Акидауана, у области Пантанал, пренијели су данас локални медији.
Међу погинулима су кинески архитекта Конгђијан Ју и бразилски филмски стваралац Луиз Фернандо Ферес Куња Фераз, пренио је ЦНН Бразил.
Како је саопштила ватрогасна служба, све четири жртве су мушкарци који су погинули на лицу мјеста. Погинули су и аутор документараца Рубенс Криспим и пилот Марсело Переира де Барос.
Како је саопштила филмска кућа ''Оле Продукоес'', група је требало да у области Пантанал сними документарац “Планета сунђера”.
Операција потраге и спасавања је трајала девет сати због неприступачног терена на којем се авион срушио. Спасиоци су тијела жртава извукли из олупине летелице.
Како је саопштила филмска кућа, несрећа се догодила када је авион требало да слети на једну фарму. За сада нема информација о узроцима удеса, а истрага ће утврдити све околности инцидента.
BREAKING: Plane crash kills four including famous architect and filmmakers https://t.co/AsBy4AxbF1— The US Sun (@TheSunUS) September 24, 2025
