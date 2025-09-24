Возачу из БиХ цариници у џепу јакне пронашли 23.000 евра

24.09.2025
21:12
Царински службеници у Градишци зауставили су возача из БиХ код којега су пронашли 23.400 евра скривених у јакни и кабини камиона.
Наиме, службеници су 23. септембра прегледали теретно возило БиХ регистарских ознака којим је управљао држављанин БиХ.
У возачевој јакни и претинцу кабине пронашли су нешто више од 23.000 евра.
Возачу је због прекршаја из Закона о девизном пословању изречена новчана казна од 9.000 евра, од чега је одмах платио двије трећине - односно 6.000 евра.
