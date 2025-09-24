Дан након бјекства из суднице руски званичник пронађен мртав

Извор:
Борис Авакјан, бивши руски званичник, који је у уторак побјегао из суднице у Санкт Петербургу, пронађен је дан касније мртав у конзулату Јерменије на градском острву Васиљевски, пренио је портал Медуза.
Према писању локалног медија Фонтанка, Авакјан је некада водио највећу царинску брокерску компанију у Великој луци Санкт Петербурга. Каријеру у државној служби започео је 2010. као замјеник управника канцеларије Руске савезне агенције за управљање имовином у Лењинградској области, да би 2014. био именован за замјеника начелника Сектора за надзор земљишта Државне службе за регистрацију.
Авакјан се 2016. године нашао међу 20 осумњичених у великом кривичном поступку због неплаћених царина у износу већем од 4,2 милијарде рубаља (преко 50 милиона долара). Комернсат је објавио да је тада успио да побјегне из кућног притвора, прво у Европу, а потом у Јерменију.
Тамо је учествовао у револуцији 2018. године и касније радио у влади Републике Нагорно-Карабах. Поновно је ухапшен 2021. у једном ресторану у Санкт Петербургу. Медијски извјештаји наводе да је и у Јерменији за њим била расписана потјерница због илегалног преласка границе и прања новца.
A former Russian official who escaped from a St. Petersburg courthouse on Tuesday has reportedly been found dead inside the city’s Armenian consulate.https://t.co/jwqKq6qrhA— Meduza in English (@meduza_en) September 24, 2025
У августу ове године, руски истражитељи обуставили су поступак против Авакјана након што је потписао уговор с Министарством одбране о учешћу у рату. Међутим, већ у септембру је поновно ухапшен јер је утврђено да је раскинуо војни уговор.
У уторак, 23. септембра, суд у Санкт Петербургу разматрао је приједлог за поновно отварање случаја против њега. Док су судије већале, Авакјан је успио да побјегне из зграде.
Према Фонтанки и другим локалним медијима, изашао је на паузу за цигарету и више се није вратио, већ је потражио склониште у Конзулату Јермеије.
Портали наводе да је Авакјан извршио самоубиство. Телеграм канал База наводи да се закључао у купатило, гдје је пресудио себи.
