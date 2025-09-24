Logo

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

24.09.2025

08:40

Коментари:

0
Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

Брисел несвјесно окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља који ће их наводно напасти, изјавио је замјеник сталног представника Русије при УН Дмитриј Пољански.

„Умјесто да удруже напоре усмјерене ка успостављању мира, Брисел и савезничке престонице настављају, по инерцији и несвјесно, да окрећу замајац рата... они од Русије праве непријатеља који ће их неизбјежно напасти“, рекао је Пољански на сједници Савјета безбједности о Украјини.

Дипломата је примјетио да Европа жели да Савјет безбједности УН живи у паралелној стварности у којој Украјина не губи на бојном пољу, губећи град за градом.

„Европски спонзори режима Зеленског желе да Савјет безбједности УН, као и они, живи у некој паралелној стварности у којој Украјина не губи на бојном пољу, губећи град за градом, док украјински грађани стоје у реду да умру у бесмисленој кланици за западне геополитичке интересе“, истакао је он.

Како је навео, ЕУ и НАТО су се „дубоко заглавили“ у антируском украјинском пројекту.

„Загубили су се и упетљали у лажи и заправо не знају како да се извуку из ситуације у коју су сами себе довели“, рекао је Пољански и додао да је први почео да схвата Вашингтон након што је на власт дошла нова америчка администрација.

Пољански је подсетио да Русија никада није покушала да уништи украјински идентитет.

„Такозване европске демократије томе аплаудирају, неосновано тврдећи да Русија наводно жели да уништи украјински идентитет. Ми никада нисмо имали такав циљ. То је огромна, дрска лаж, коју промовише кијевски кнежић“, нагласио је Пољански.

Такође је навео да Русија не одустаје од преговора са Украјином, упркос „изузетно сумњивом“ легитимитету њених власти.

„Не одустајемо од преговора са Украјином, упркос изузетно сумњивом, благо речено, легитимитету њених садашњих власти. Оптимални формат за то је већ пронађен – преговарачка платформа у Истанбулу. О свему осталом моћи ће да се разговара тек када се тамо постигне значајан експертски консензус. Нажалост, то је још увијек далеко“, закључио је Пољански.

Украјина

Русија

Коментари (0)
