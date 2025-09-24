Logo

Извор:

Б92

24.09.2025

08:35

Плашили вас развој технологије? Овај робот је побиједио гравитацију
Фото: Tanjug/AP/Mahesh Kumar A.

Компанија Унитрее је објавила нови снимак у ком њихов хуманоидни робот Г1 брзо и лако устаје након што је оборен.

"Унитрее Г1 је добио антигравитациони режим. Стабилност је знатно побољшана током било које акције, а чак и ако падне, може брзо да устане", стоји у опису снимка.

Коментари Twitter корисника су мјешовити, па тако иду од скептика до оних који су одушевљени показаним.

"Ови демои не значе ништа. Требало би да покажете видео у којем робот заиста ради нешто корисно без људске интервенције", стоји у једном од коментара.

Други корисник каже да је у питању "запањујући напредак у хуманоидној роботици, при чему се достигнућа Унитрее-а посебно издвајају".

ILU-SVEMIR-180925

Наука и технологија

Роботска рука ће данас покушати да ухвати летјелицу у свемиру

Робот Унитрее Г1 висок је 92 центиметра и тежак 35 килограма. Потпуно је електричан и опремљен је вјештим "роботским рукама".

Кинеска компанија заправо је почела да продаје хуманоидног робота Г1 још 2024. године, и то по цијени од око 13.500 евра. Овај робот првенствено је намијењен истраживачима и фирмама које траже прилагодљиву платформу за аутоматизацију и АИ манипулисање.

(б92)

