Нокиа бренд још неће нестати

24.09.2025

08:29

Нокиа бренд још неће нестати
Фото: Pexels.com

Најновији извјештај говори да је “непостојећа” Нокиа ипак пристала да продужити свој уговор о лиценцирању с ХМД Глобалом на још неколико година.

Иако ХМД Глобал неће продавати Нокиа паметне телефоне, продаваће и оне Нокиа обичне мобилне телефоне. Занимљиво, нити једна фирма није коментарисала овај развој догађаја.

За оне који не знају, ХМД Глобал производи Нокиа обичне мобилне телефоне у Индији и Кини, при чему им је Индија највеће тржиште, а ради се о прилично великим продајним бројкама тако да им се овај посао итекако исплати и доноси добру зараду, преноси Рачунало.цом.

степеница-Доналд- Меланија Трамп

Свијет

Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице

Према подацима аналитичке куће ИДЦ, ХМД Глобал доминира индијским тржиштем обичних телефона с 22,4% удјела по волумену и око 30,7% по вриједности. Вјеровали или не, у Индији су само 2024. године продали чак 54 милиона Нокиа мобитела, што је заиста респектабилна бројка с обзиром да живимо у времену доминације паметних телефона.

За Нокију ово продуљење уговора осигурава релевантност бренда у сегменту којим су некада држали практички пола свијета. За ХМД је то континуирани приступ Нокијином брендирању те јача присутност на руралним и урбаним тржиштима гдје Нокиа бренд и даље има свој велики значај.

ХМД Глобал ће и даље самостално продавати паметне телефоне и таблете под својим именом, а планирају потенцијалну сарадњу с другим тврткама, смањујући овисност о Нокији, а истовремено настављајући градити свој бренд.

Nokia

