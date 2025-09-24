Даница је једини молер у свом граду: ''Нико није вјеровао да ово жена може да ради, сада ме сви ангажују''

24.09.2025
08:11
Коментари:0
Многи ће рећи да постоје мушки и женски послови, међутим, Даница Шумарац се ипак не би у потпуности сложила са тим. Она се бави молерајем у Новом Пазару, а сматра да то заправо није мушки посао.
“Тренутно сам једина молерка, а иначе посао сам по себи није тежак, само постоје неке предрасуде да јесте, а уствари уопште није. Прије бих рекла да је више женски, јер није много тежак”, каже Даница, истичући да жене имају више смисла за естетику и прецизност.
Даница је почела овим послом да се бави прије 11 година са својим супругом, који се молерајем бави од своје 15. године.
“У екипи смо мој супруг, ја и сада син, имамо сви распоређене послове како ко шта ради. У суштини ја сам мало више поштеђена, па мени дају неке лакше. То је заштита просторије, док они носе материјале. Моје је исто да припремим, да размутим како треба дисперзију за зидове и тако те лакше ствари”, прича Даница.
Каже да је суграђани често ангажују, јер су задовољни њеном педантношћу и прецизношћу. Рекли су јој, како каже, да овај посао боље ради од мушких молера. Ипак, у почетку су многи сумњали у њу.
“Родом сам из Куршумлије и код нас је нормално да жене то раде. Међутим, овдје су постојале одређене предрасуде да кречење није посао за жене. Када сам почињала да радим, дешавало се да људи стоје поред мене да виде како жена може да кречи. Када су видјели да радим добро, прецизно и да ништа није компликовано, подржали су ме”, наводи Даница.
Видео можете погледати ОВДЈЕ.
(Прва)
