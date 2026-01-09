У Хрватској црвено упозорење због ледене кише

Извор:
У Хрватској је на снази црвено упозорење због кише која се леди при тлу и леда за осјечку регију, док је у загребачкој регији на снази наранџасто упозорење за поледицу.
Најхладније је јутрос у западној Хрватској и Славонији. У 6.00 часова у Штригови је измјерено минус 10, а у Осијеку, Вараждину и Бјеловару минус девет степени Целзијусових.
Хрватски хидрометеоролошки завод објавио је да постоји велика вјеројатноћа да ће на сјеверозападу земље у Међимурју, Подравини и дијеловима Хрватског загорја, те посебно на истоку у Славонији, Барањи и Срему, знатан дио падавина бити у облику кише која се леди при тлу.
Из Хрватског ауто-клуба саопштено је да су коловози мокри и клизави у већем дијелу земље, те је могућа поледица, док понегдје има и магле.
Зимски услови и забрана саобраћаја за камионе са приколицама и шлепере са полуприколицама, те возила без зимске опреме на снази су на појединим путевима у Далмацији, Лици, Горском котару, дијелу Славоније и сјеверног дијела Хрватског приморја, укључујући и дионице Удбина-Грачац-Книн и Солин-Клис.
Због саобраћајне несрећа на путу Солин-Клис код тунела Клис-Грло у смјеру Сплита, вози се отежано.
