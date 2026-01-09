Logo
У Хрватској црвено упозорење због ледене кише

Извор:

СРНА

09.01.2026

09:47

У Хрватској црвено упозорење због ледене кише
Фото: Pixabay

У Хрватској је на снази црвено упозорење због кише која се леди при тлу и леда за осјечку регију, док је у загребачкој регији на снази наранџасто упозорење за поледицу.

Најхладније је јутрос у западној Хрватској и Славонији. У 6.00 часова у Штригови је измјерено минус 10, а у Осијеку, Вараждину и Бјеловару минус девет степени Целзијусових.

Род Благојевић

Република Српска

Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

Хрватски хидрометеоролошки завод објавио је да постоји велика вјеројатноћа да ће на сјеверозападу земље у Међимурју, Подравини и дијеловима Хрватског загорја, те посебно на истоку у Славонији, Барањи и Срему, знатан дио падавина бити у облику кише која се леди при тлу.

Из Хрватског ауто-клуба саопштено је да су коловози мокри и клизави у већем дијелу земље, те је могућа поледица, док понегдје има и магле.

Зимски услови и забрана саобраћаја за камионе са приколицама и шлепере са полуприколицама, те возила без зимске опреме на снази су на појединим путевима у Далмацији, Лици, Горском котару, дијелу Славоније и сјеверног дијела Хрватског приморја, укључујући и дионице Удбина-Грачац-Книн и Солин-Клис.

horoskop

Занимљивости

За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

Због саобраћајне несрећа на путу Солин-Клис код тунела Клис-Грло у смјеру Сплита, вози се отежано.

Хрватска

невријеме

crveni meteoalarm

