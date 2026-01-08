Logo
Стигао ледени талас: У овом мјесту температура 21 степен испод нуле

08.01.2026

21:55

Стигао ледени талас: У овом мјесту температура 21 степен испод нуле
Фото: Pixabay

Ледени талас већ је захватио Црну Гору гдје је вечерас у пљевљанском селу Косаница температура пала 21 степен испод нуле.

Према подацима Хидрометеоролошког завода Црне Горе, температура је у 18.00 сати у више мјеста била је испод нуле, а најхладније је у селу Косаница.

Минус 14 било је у шавничком селу Горња Буковица и селу Његовуђа на Жабљаку.

И у другим црногорским селима измјерени су дебели минуси.

У минусу су била и мјеста у централном и приморском дјелу Црне Горе.

Temperatura

hladnoća

