Стигао ледени талас: У овом мјесту температура 21 степен испод нуле

08.01.2026
21:55
Ледени талас већ је захватио Црну Гору гдје је вечерас у пљевљанском селу Косаница температура пала 21 степен испод нуле.
Према подацима Хидрометеоролошког завода Црне Горе, температура је у 18.00 сати у више мјеста била је испод нуле, а најхладније је у селу Косаница.
Минус 14 било је у шавничком селу Горња Буковица и селу Његовуђа на Жабљаку.
И у другим црногорским селима измјерени су дебели минуси.
У минусу су била и мјеста у централном и приморском дјелу Црне Горе.
