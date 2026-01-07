Logo
Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

07.01.2026

16:31

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

У Даниловграду је и даље најкритичнија ситуација усљед поплава, 12 особа је евакуисано, а саобраћај је затворен на више локација, док је у Подгорици у току евакуација неколико лица, изјавио је данас генерални директор Директората за заштиту и спасавање МУП-а Црне Горе Миодраг Бешовић.

Бешовић је навео да су општински тимови стално на терену, у комуникацији са осталим службама и Заводом за хидрометеорологију и сеизмологију, од којег добијају податке о водостајима.

oruzane snage bih

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

"Водостаји су и у јадранском и у дунавском сливу у опадању или стагнирају. Нема пораста. Сутра нас очекују боље временске прилике и надамо се да ће водостаји даље опадати", рекао је Бешовић на конференцији за новинаре у Подгорици.

Он је истакао да Директорат има константну комуникацију са колегама из Албаније у вези са испуштањем вода из хидропотенцијала те земље.

"Тренутно се испушта 1.100 метара кубних у секунди, а за сутра су предвидјели смањење на 500, што ће значајно смањити прилив из Албаније. Та вода за сада није угрозила Скадарско језеро. Зетска равница у том дијелу није угрожена", појаснио је Бешовић.

ilu-nafta-postrojenje-28082025

Свијет

Хегсет: Блокада венецуеланске нафте на снази широм свијета

Када је ријеч о ХЕ Перућица, он је навео да нема испуштања воде, преливања које би оптеретило ријеку Зету.

Према његовим ријечима, у Колашину су забиљежена мања оштећења локалних путева, на Цетињу се вода повукла, док је у Никшићу неколико кућа угрожено и било је више интервенција, а тренутно се ради на успостављању саобраћаја на мосту на Комарници.

загађен ваздух магла смог

Друштво

Ваздух нездрав у овим градовима

Усљед сњежних наноса и удара вјетра на Жабљаку је поломљен стуб на далеководу због чега су Радио-дифузни центар, предајник за Војску Црне Горе и телефонски оператери остали без напајања електричном енергијом. Санација није могућа због временских неприлика, а почеће чим услови буду дозвољавали.

