Logo
Large banner

Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

18.02.2026

17:36

Коментари:

2
Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!
Фото: Printscreen/X

На друштвеним мрежама појавио се снимак дјечака који у супермаркету одбија да купи кекс из Србије и изговара тешке ријечи о Србији. Видео је изазвао бројне реакције и полемику на интернету.

На друштвеним мрежама појавио се узнемирујући видео који је брзо изазвао бројне реакције корисника, а на којима се види дјечак, узраста око 8-9 година, који у једном супермаркету изговара изјаве које су многе оставиле без текста — а све због познатог кекса из Србије.

Наиме, како се може чути, дјечак је питан за кекс, приликом чега је рекао да се кекс "никада не треба куповати", а потом је назвао Србију "најомраженијом земљом на свијету".

@mrarbnnor Head's up to never buy these #fypシ #viral #mrarbnnor #tiktok ♬ original sound - dj auxlord

Док је показивао на кекс, обратио се камери и рекао да је производ из Србије и да, по његовим ријечима, нико не воли ту земљу, уз покрете главом који су додатно нагласили његове ријечи.

Поједини коментари се сложили?

Видео је у кратком року постао виралан, а коментари на друштвеним мрежама су били подијељени.

Једни су осудили такво учење дјеце, поручујући да је тужно што се тако нешто преноси на најмлађе, док су други стали у одбрану Србије, оцјењујући је лијепом земљом са драгим људима.

Међутим, било је и коментара који су поздравили оно што је дијете изрекло, што је забринуло многе посматраче и покренуло дискусију о томе како се код дјеце обликују ставови према другима и колико су важни примјери толеранције и поштовања у одгајању.

Подијели:

Тагови :

dječak

mržnja

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

2 ч

0
Скандал у СПЦ! Разријешен митрополит жички Јустин!

Србија

Скандал у СПЦ! Разријешен митрополит жички Јустин!

2 ч

0
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0
Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Свијет

Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

2 ч

1

Више из рубрике

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Свијет

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

2 ч

0
Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Свијет

Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

2 ч

1
Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

Свијет

Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

2 ч

0
Словачка прогласила ванредну ситуацију

Свијет

Словачка прогласила ванредну ситуацију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner