Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!

18.02.2026
17:36
Коментари:2
На друштвеним мрежама појавио се снимак дјечака који у супермаркету одбија да купи кекс из Србије и изговара тешке ријечи о Србији. Видео је изазвао бројне реакције и полемику на интернету.
На друштвеним мрежама појавио се узнемирујући видео који је брзо изазвао бројне реакције корисника, а на којима се види дјечак, узраста око 8-9 година, који у једном супермаркету изговара изјаве које су многе оставиле без текста — а све због познатог кекса из Србије.
Наиме, како се може чути, дјечак је питан за кекс, приликом чега је рекао да се кекс "никада не треба куповати", а потом је назвао Србију "најомраженијом земљом на свијету".
Док је показивао на кекс, обратио се камери и рекао да је производ из Србије и да, по његовим ријечима, нико не воли ту земљу, уз покрете главом који су додатно нагласили његове ријечи.
Видео је у кратком року постао виралан, а коментари на друштвеним мрежама су били подијељени.
Једни су осудили такво учење дјеце, поручујући да је тужно што се тако нешто преноси на најмлађе, док су други стали у одбрану Србије, оцјењујући је лијепом земљом са драгим људима.
Међутим, било је и коментара који су поздравили оно што је дијете изрекло, што је забринуло многе посматраче и покренуло дискусију о томе како се код дјеце обликују ставови према другима и колико су важни примјери толеранције и поштовања у одгајању.
