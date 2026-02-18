Logo
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Извор:

Агенције

18.02.2026

17:07

Коментари:

0
Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски
Фото: Ukrainian National Security and Defense Council

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски кратко се огласио након раније завршених мировних преговора Украјине и Руске Федерације у Женеви у Швајцарску и саопштио је да нису постигнути конкретни договори.

Самит је требало да траје и данас, али је састанак одједном прекинут због бројних неслагања супротних страна, преноси британски "Гардијан".

"Можемо да видимо да су неке основне ствари постигнуте, али нам се позиције дијаметрално разликују. Преговори нису били нимало лаки", започео је Зеленски.

Зашто су прекинути преговори Украјине и Русије?

Потом је истакао шта је најважнија тема била за украјинску страну. Према његовим ријечима, "најосјетљивије" теме попут судбине Донбаса и нуклеарне електране Запорожје су остале неразјашњене.

Да подсјетимо, у Женеви је одржан Самит о крају рата у Украјини, а посредовали су домаћин Швајцарска и Сједињене Америчке Државе. Зеленски је дао велики интервју за "Аксиос" на дан почетка преговора у Женеви када је поручио Трампу да није праведан и да захтјева састанак са Владимиром Путином, предсједником Русије.

