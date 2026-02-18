Logo
Large banner

Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Извор:

СРНА

18.02.2026

12:14

Коментари:

0
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја
Фото: Танјуг/АП

Премијер Словачке Роберт Фицо запријетио је украјинском предсједнику Володимиру Зеленском да ће прекинути испоруку струје Украјини усљед одлуке Кијева да прекине испоруку нафте преко нафтовода "Дружба".

"Ако Зеленски мисли да то није вриједно, да му не треба, онда можемо да донесемо одлуку о прекиду сарадње у пољу снабдијевања струјом", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.

Фицо је додао да ће рафинерија "Словнафт" у Братислави прекинути извоз, укључујући извожење дизел-горива у Украјину, и да ће производити нафтне деривате искључиво за словачко тржиште.

облачно-временска прогноза

Друштво

Када се очекује топлије вријеме?

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Володимир Зеленски

Украјина

Словачка

Струја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Свијет

Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

1 ч

0
Снијег

Свијет

Метеоролози очекују пола метра снијега: Људи упозорени да не излазе, школе затворене

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Ни Русија ни Кина нису извршиле атомске пробе 2020. године

1 ч

0
Њемачка у проблему: Стижу велике казне

Свијет

Њемачка у проблему: Стижу велике казне

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

12

56

Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

12

54

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner