Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Извор:
СРНА
18.02.2026
12:14
Коментари:0
Премијер Словачке Роберт Фицо запријетио је украјинском предсједнику Володимиру Зеленском да ће прекинути испоруку струје Украјини усљед одлуке Кијева да прекине испоруку нафте преко нафтовода "Дружба".
"Ако Зеленски мисли да то није вриједно, да му не треба, онда можемо да донесемо одлуку о прекиду сарадње у пољу снабдијевања струјом", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.
Фицо је додао да ће рафинерија "Словнафт" у Братислави прекинути извоз, укључујући извожење дизел-горива у Украјину, и да ће производити нафтне деривате искључиво за словачко тржиште.
