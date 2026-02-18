Logo
Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

18.02.2026

18:08

Краљица народне музике, Лепа Лукић, отворила је душу у подкасту код Бокија 13 и говорила о тешком д‌јетињству, породичним несугласицама и љубавима које су обиљежиле њен живот.

Пјевачица је открила до сада непознате детаље о свом одрастању, каријери, али и емотивним губицима који су је дубоко погодили.

Један од највећих шокова био је откривање њеног правог имена. Лепа је признала да се заправо зове Лепава и да је то име добила због очеве прељубе.

"Јесам крштена, мој отац је рекао куму да се зовем Лепава. Имао је швалерку која се тако звала и рекао је куму да само тако морам да се зовем", испричала је пјевачица и додала шокантан детаљ:

"Имао је швалерку, али је имао и моју мајку. Боли је и њу и моју мајку.

Пјевачица је оца изгубила када је имала само двије године, а иако га не памти, кажу јој да личи на њега.

Њена мајка, била је из богате куће, удала се за њега и поред тога што је био сиромах, био је изузетно лијеп.

Иако је мајка подржавала њен пут, Лепин брат се противио њеној пјевачкој каријери.

– Он није био за то да ја будем пјевачица, мислио је да ћу се одати пићу, зато ми је бранио. Добијала сам од њега шамаре, а послије тога сам ишла на аудицију. Касније ми је признао да ми никад не би бранио да је знао да ћу постати ово што јесам – присетила се Лепа, преноси Телеграф.

Lepa Lukić

