Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

СРНА

18.02.2026

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб
Фото: АТВ

Будимпешта се противи чланству Украјине у ЕУ јер би то означило улазак Уније у сукоб, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Ако се Украјина придружи ЕУ, блок ће ући у сукоб, а Мађарска то дефинитивно не жели", рекао је Сијарто за Си-Ен-Ен.

Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Република Српска

Стевандић са Гинкелом: Српска привржена очувању мира и стабилности

Он је нагласио да, ако дође до промјене власти у Мађарској, новац пореских обвезника би се могао користити за подршку Кијеву, што садашња Влада није одобрила.

"Русија није напала ниједну земљу ЕУ", напоменуо је Сијарто.

Он је додао да је ЕУ престала да буде глобални играч и да чак није ни заступљена за преговарачким столом о украјинском сукобу.

Портпарол мађарске Владе Золтан Ковач саопштио је да је Парламент Мађарске усвојио приједлог резолуције којом се одбацује чланство Украјине у ЕУ, као и сваки наредни покушај да се Унија претвори у војни савез.

Синиша Каран

Република Српска

"Каран ће достојно и непоколебљиво штитити интересе Српске"

Украјниски предсједник Владимир Зеленски изјавио је прошле седмице на Минхенској безбједносној конференцији да је мађарском премијеру Виктору Орбану "више стало до свог стомака него до своје војске", на шта је Орбан још једном поручио да се Украјина неће придружити ЕУ.

Тагови :

Мађарска

Петер Сијарто

Evropska unija

Украјина

