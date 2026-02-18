Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Извор:
СРНА
18.02.2026
12:36
Коментари:0
Будимпешта се противи чланству Украјине у ЕУ јер би то означило улазак Уније у сукоб, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Ако се Украјина придружи ЕУ, блок ће ући у сукоб, а Мађарска то дефинитивно не жели", рекао је Сијарто за Си-Ен-Ен.
Он је нагласио да, ако дође до промјене власти у Мађарској, новац пореских обвезника би се могао користити за подршку Кијеву, што садашња Влада није одобрила.
"Русија није напала ниједну земљу ЕУ", напоменуо је Сијарто.
Он је додао да је ЕУ престала да буде глобални играч и да чак није ни заступљена за преговарачким столом о украјинском сукобу.
Портпарол мађарске Владе Золтан Ковач саопштио је да је Парламент Мађарске усвојио приједлог резолуције којом се одбацује чланство Украјине у ЕУ, као и сваки наредни покушај да се Унија претвори у војни савез.
Украјниски предсједник Владимир Зеленски изјавио је прошле седмице на Минхенској безбједносној конференцији да је мађарском премијеру Виктору Орбану "више стало до свог стомака него до своје војске", на шта је Орбан још једном поручио да се Украјина неће придружити ЕУ.
