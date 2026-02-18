Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Извор:
АТВ
18.02.2026
12:27

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом смрти бившег српског члана Предсједништва БиХ и сенатора Републике Српске, Борислава Паравца, упутила је телеграм саучешћа његовој породици.
"Са жаљењем сам примила вијест о смрти Борислава Паравца, човјека који оставио дубок и препознатљив траг у политичком и јавном животу Републике Српске", поручила је Цвијановићева и додала:
"У тешким и изазовним временима, обављајући бројне одговорне дужности, показивао је одлучност, одговорност и искрену приврженост свом народу".
Она је породици Паравац, пријатељима и свима који су га поштовали, упутила изразе дубоког саучешћа.
