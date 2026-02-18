Logo
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг

Извор:

АТВ

18.02.2026

12:27

Коментари:

0
Цвијановић: Паравац оставио препознатљив траг
Фото: АТВ/ Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом смрти бившег српског члана Предсједништва БиХ и сенатора Републике Српске, Борислава Паравца, упутила је телеграм саучешћа његовој породици.

"Са жаљењем сам примила вијест о смрти Борислава Паравца, човјека који оставио дубок и препознатљив траг у политичком и јавном животу Републике Српске", поручила је Цвијановићева и додала:

"У тешким и изазовним временима, обављајући бројне одговорне дужности, показивао  је одлучност, одговорност и искрену приврженост свом народу".

Она је породици Паравац, пријатељима и свима који су га поштовали, упутила изразе дубоког саучешћа.

Коментари (0)
