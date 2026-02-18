Америка цијени досљедан дијалог са руководством Републике Српске

18.02.2026
10:58
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе цијене досљедан дијалог са руководством Републике Српске како би ојачале стабилност и подржале економску сарадњу, саопштено је данас из америчке Амбасаде у БиХ.
У саопштењу се наводи да се отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел ове седмице у Бањалуци састао са премијером Републике Српске Савом Минићем и предсједником Народне скупштине Ненадом Стевандићем како би разговарали о ономе што је најважније - радним мјестима, инвестицијама и сигурности грађана.
Сједињене Америчке Државе остају ангажоване, посвећене и спремне за заједничку сарадњу на економским приликама и просперитету који доносе корист грађанима обје земље.
