За ова три знака креће срећни период од 15. марта

Аутор:

АТВ

10.03.2026

16:16

Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Понекад се чини да универзум кочи, ствари се заплету, поруке не пролазе, а одлуке изгледају обавијене маглом коју је тешко пробити. То је случај са многим хороскопским знацима посљедњих мјесеци - откако је Јупитер, планета експанзије, среће и великих побједа, кренуо ретроградно у новембру 2025. Али живот не стаје, енергија се креће ка унутра.

Ове недјеље универзум мијења темпо. Јупитер наставља директан пут, и са овим астралним кретањем отварају се капије оптимизма, раста и финансијских могућности. Планови осмишљени у тишини могу почети да добијају облик. Само, постоји суптилна сјенка у космичком пејзажу - Меркур остаје ретроградан још двије недјеље. Збуњеност, погрешно протумачене поруке или неочекивани поновни сусрети са људима из прошлости су дио овог циклуса. Вријеме је за преиспитивање, а не за журбу. За 3 знака, притисак почиње да јењава. Послије ове недјеље, ствари постају примјетно једноставније, а пут поново дјелује слободно.

Вага

Стријелац

За Стријелца, почетак недјеље може донијети тензије везане за комуникацију. Утицај Мјесеца у сукобу са Марсом и Меркуром, заједно са ретроградним Меркуром, може генерисати неспоразуме или спорове подстакнуте поносом, посебно у важним везама или у професионалној области. Стријелац има тенденцију да ствари назива правим именом, без филтера. Међутим, овог пута звијезде траже опрез. Не треба сваку мисао одмах изговорити, а неке ријечи могу запалити непотребне сукобе.

Важно је обратити пажњу на то како се идеје формулишу, посебно у разговорима везаним за посао. Уколико дође до забуне, боље је тражити појашњење него доносити закључке. Како се недјеља ближи крају, коњункција Меркура и Марса може појачати тензије. Понос – Стријелчев или туђи – може постати привремена препрека. Међутим, овај период је само пролазна фаза. Послије ове недјеље, енергија ће се разбистрити. Пут постаје лакши, а ствари које су изгледале компликовано почињу да се рјешавају готово саме од себе.

Јарац

За Јарца, изазови овог периода су углавном везани за комуникацију и унутрашњи отпор променама, посебно у области равнотеже између личног живота и каријере. Ретроградни Меркур прелази кућу комуникације, а ове недјеље га прате Сунце и Марс. Ова комбинација доноси интензивну, понекад напету енергију, која може генерисати жестоке дискусије или фрустрације. Може доћи до кашњења, неспоразума или ситуација у којима се поруке погрешно протумаче. У таквим тренуцима, једино рјешење је смирено разјаснити важне ствари и прихватити да застоји понекад доносе неизбјежна успоравања. Кашњења не значе неуспјех. Она су често начин на који универзум коригује правац.

Сатурн и Нептун су у кући породице и оптерећују кућу каријере, што може довести до потребе за постављањем нових граница. Неке старе динамике могу се вратити на сцену, захтијевајући зрело рјешење. Јарац треба да остане отворен за дијалог и да не избјегава тешке разговоре. Јасноћа и транспарентност постају неопходни. Након ове недјеље, притисак почиње да попушта. Стрпљењем и малим корацима, ствари се смирују у стабилнији ритам и правац постаје јаснији.

Рибе

За Рибе, овај период може дјеловати чудно, готово нестварно. Ретроградни Меркур у првој кући идентитета може створити осјећај да ум ради другачијим темпом, а правац будућности дјелује нејасно. Рибе не подносе неизвјесност. Потребни су им смисао, снови и правац. Међутим, ових дана магла као да прекрива пут. Ретроградни Меркур је вријеме за размишљање. Није вријеме за велике почетке или дефинитивне одлуке. Сунце у првој кући ставља у центар пажње лични идентитет, а Марс у истом подручју може донијети иритацију или нестрпљење, посебно пред крај недјеље. Жеља за дјеловањем је ту, али контекст још није јасан.

Најмудрије за Рибе је да успоре и фокусирају се на свакодневне активности. Једноставан списак задатака, завршених корак по корак, може донијети стабилност. Ако се јави унутрашњи немир, шетња или физички покрет могу вратити равнотежу. Овај период је дио већег циклуса. Након што се недјеља заврши, енергија постаје јаснија и ствари почињу да теку много лакше. Понекад нас универзум успорава само да би вас припремио за сљедећи корак, преноси Сенса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хороскоп

астрологија

