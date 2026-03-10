Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Аутор:Огњен Матавуљ
Тијела оца и сина, Ненада и Љубише Рачића пронађена су у уторак, 10. марта, у гаражи породичне куће у мјесту Шушњари код Лакташа, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, сумња се да је ријеч о убиству и самоубиству, али још увијек није познато ко је пуцао.
АТВ такође сазнаје да су отац и син у тренутку трагедије били сами код куће, док је мајка била на послу.
Према ријечима комшија, нико није видио шта се тачно десило, а за АТВ су испричали да су Ненад и Љубиша наводно јутрос нешто радили око куће, јер су чули лупање попут удараца о лим. Нико не зна шта је мотив трагедије, а незванично сазнајемо да је између оца и сина било одређених размирица и сумња се да је свему претходила свађа.
Комшије су истакле да раније у овој породици није било проблема и посебно нагласиле да су Љубиша и Ненад били добри људи.
Како су нам рекли, Љубиша је повремено радио у Словенији.
Окружно јавно Тужилаштво (ОЈТ) Бањалука, уз навођење иницијала, потврдило је писања АТВ-а да су два тијела пронађена у Шушњарима код Лакташа.
"У гаражи породичне куће у Шушњарима, град Лакташи, дана 10.03.2026.године, пронађена су два беживотна тијела лица Н.Р. рођен 1975. године и Љ.Р. рођен 1998.године из Шушњара. Проналазак беживотних тијела пријављен је Полицијској станици Лакташи око 12,00 часова", наводе из ОЈТ Бањалука.
Додали су да је током увиђаја на мјесту трагедије пронађен пиштољ.
"Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бањалука", додају у Тужилаштву.
Такође, тужилац је наложио да се изврши обдукција ради утврђивања тачног времена и узрока смрти која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
"Током вршења увиђаја изузете су парафинске рукавице за потребе вјештачења на присуство барутних честица, а тужилац је наложио и предузимање других потребних радњи и мјера на утврђивању околности догађаја", закључује бањалучко Тужилаштво.
