Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Аутор:

АТВ

10.03.2026

15:15

Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу
Фото: Pixabay

Ученик четвртог разреда Економско-трговинске школе у Врању преминуо је током рекреације у спортској сали те школе.

Директор школе Ивица Јањић рекао је за РТС да је младићу синоћ изненада позлило на тренингу послије часова након чега је преминуо.

У спортској сали био је присутан и доктор који ради на Ургентном одјељењу, а покушана је и реанимација и позвана Хитна помоћ.

Из Здравственог центра је потврђено да је реаговала екипа Хитне помоћи.

Како се наводи, из полиције је речено да им случај није пријављен, али да ће предузети све мјере из њихове надлежности.

