Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

АТВ

10.03.2026

16:23

Јаков Јозиновић
Фото: Инстаграм

Пјевач Јаков Јозиновић коначно се огласио на тему о којој регион бруји већ данима и открио да ће одржати концерт у Спенсу у Новом Саду, заказан за 14. март.

"Добри људи, хвала вам што сте уз мене. Свој дар преносим гласом и зато је моја турнеја велико хвала свима који долазите. Настављамо ширити љубав и глазбу већ овог викенда у Новом Саду", поручио је млади хрватски пјевач.

Одлука стиже након одустајања Тонија Цетинског

Ова одлука долази након што је раније његов старији колега Тони Цетински одлучио да не наступи у Спенсу.

Цетински је запрепастио публику одлуком да откаже свој концерт, заказан за 8. март 2026, у Новом Саду у хали Спенс.

"Одлука је пала. Након што сам доведен у тешку ситуацију и након пажљивог размишљања одлучио сам да се концерт планиран у дворани Спенс у Новом Саду у овом термину неће одржати. У посљедњим данима упознат сам с бројним свједочанствима људи за које та дворана носи тешке успомене из ратних деведесетих. Као човјек који дубоко поштује сваку људску патњу, осјећам одговорност да на то не останем равнодушан", навео је Цетински.

Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

Оштре реакције након одлуке Тонија Цетинског

То је изазвало огорчење у јавности, па је тако Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона, навео да новосадска хала Спенс никада није била логор за Хрвате.

"Тони Цетински није само безочни лажов, већ и врхунски лицемер. Наиме, 2016. и 2023. године му није сметало да одржи концерте у Спенсу јер тада није био место које, како је написао у свом срамном јавном обраћању, носи тешке успомене из рата, а 2026. године од‌једном носи. Ова безобразна лаж представља најдубљу увреду и шамар грађанима Новог Сада и Србије и има за циљ да сатанизује Србе и прикаже их као злочинце", нагласио је Линта.

Јаков Јозиновић

Пјевач

koncert

Нови Сад

