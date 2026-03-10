Logo
Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

10.03.2026

16:03

Пјевач Тони Цетински
Након информација из Хрватске да ће Тони Цетински наводно морати да плати 100.000 евра због отказивања концерта у Новом Саду, огласио се Драган Ђекић директор Спенса.

Драган Ђекић истиче да то нема никакве везе са Спенсом, јер они са Тонијем Цетинским нису ни правили никакву пословну сарадњу, већ су уговор потписали са организатором.

"Тони Цетински нема никакву пословну сарадњу са Спенсом него са организатором. Уговор који Спенс има је са Балкан Мусицом, не са Тонијем, тако да никакве пенале он не може да сноси када је у питању Спенс. Заблуда је и то што за поврат новца упућују на Спенс, јер ми људе упућујемо ка организатору и онима који су продавали карте", истиче Ђекић.

"Ми смо потписали уговор са организатором који ће вјероватно тужити његов менаџмент, јер је организатору направљена штета. Ми смо наплатили закуп, односно ангажовање просторија, дворане, свлачионице… А међусобно, односе, ће рјешавати они, вјероватно ће га они тужити јер је то њих коштало", тврди директор Спенса.

На друштвеним мрежама шире се информације да ће Тони Цетински морати да плати пенале од око 100.000 евра, преноси Телеграф.

Тони Цетински након скандала: "Да сам икада знао, никада тамо не бих наступао"

Подсјетимо, хрватски пјевач Тони Цетински је прије два дана отказао концерт у новосадској дворани Спенс, под наводима како је то “мјесто које носи болне успомене из ратних 90-их” и ово мјесто назвао логором. Након бурних реакција јавности, он је одговорио на један коментар и још једном шокирао.

Тони Цетински каже да не жали због своје изјаве и да никада раније не би наступао у Новом Саду “да је знао за ову историју”.

"Свјесно сам затворио врата због којих сам се покајао што сам икада отворио. Тешко да ћу икада пожељети више тамо да крочим након свега. Пријетње смрћу мени и породици ћу марљиво да скупљам и да пријавим надлежнима", написао је он, а онда додао:

"Да поновим, да сам икада знао, никада тамо не бих наступао и зато се још једном дубоко кајем и извињавам свима који су се осјетили понижено и болно", стоји у његовом коментару на Фејсбуку.

Тони Цетински отказао концерт

Toni Cetinski

Пјевач

Нови Сад

