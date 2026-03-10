Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Извор:
Sputnjik
10.03.2026
16:23
Коментари:0
Под контролом Кијева налази се 15-17 одсто територије Доњецке Народне Републике, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку у Кремљу са шефом ДНР Денисом Пушилином.
Путин је подсјетио да је до прије пола године ова бројка била 25 одсто.
Према његовим ријечима, Доњецк је с правом сматран једним од најразвијенијих центара СССР-а.
Руски предсједник је напоменуо да је регион претрпио колосалну штету посљедњих година. Међутим, опоравак региона се одвија прилично брзим темпом.
Такође је констатовао да се ДНР у целини развија прилично брзо захваљујући садашњем руководству.
Након извјештаја о развоју медицине и испорукама најновије опреме у ДНР, руски лидер оцијенио је да су становници Донбаса дивни људи и прави хероји.
- Ваши људи су једноставно дивни. Они су јунаци у правом смислу те ријечи. И добри стручњаци. Али ако стигне нова опрема, наравно, још ћу разговарати са министром како бих осигурао благовремену и ефикасну припрему. Али колико схватам, овај процес је добро успостављен - додао је Путин.
Са своје стране, Пушилин је рекао да Доњецкој Народној Републици помаже цијела земља.
