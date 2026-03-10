Logo
Large banner

Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР

Извор:

Sputnjik

10.03.2026

16:23

Коментари:

0
Путин: Под контролом Кијева свега 17 одсто територије ДНР
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Под контролом Кијева налази се 15-17 одсто територије Доњецке Народне Републике, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку у Кремљу са шефом ДНР Денисом Пушилином.

Путин је подсјетио да је до прије пола године ова бројка била 25 одсто.

илу-хороскоп-27022026

Занимљивости

За ова три знака креће срећни период од 15. марта

Према његовим ријечима, Доњецк је с правом сматран једним од најразвијенијих центара СССР-а.

Руски предсједник је напоменуо да је регион претрпио колосалну штету посљедњих година. Међутим, опоравак региона се одвија прилично брзим темпом.

Такође је констатовао да се ДНР у целини развија прилично брзо захваљујући садашњем руководству.

Након извјештаја о развоју медицине и испорукама најновије опреме у ДНР, руски лидер оцијенио је да су становници Донбаса дивни људи и прави хероји.

Петар Ђокић са управом РиТЕ Гацко

Република Српска

Ђокић са управом РиТЕ Гацко: Очување стабилности рада кључни приоритет

- Ваши људи су једноставно дивни. Они су јунаци у правом смислу те ријечи. И добри стручњаци. Али ако стигне нова опрема, наравно, још ћу разговарати са министром како бих осигурао благовремену и ефикасну припрему. Али колико схватам, овај процес је добро успостављен - додао је Путин.

Са своје стране, Пушилин је рекао да Доњецкој Народној Републици помаже цијела земља.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Donjecka Narodna Republika

Кијев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Хроника

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

1 ч

0
вага

Савјети

Да ли пијење топле воде утиче на брже мршављење? Коначно стигло објашњење

1 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

1 ч

0
Авион, лет

Свијет

Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

1 ч

0

Више из рубрике

Авион, лет

Свијет

Авиокомпанија отказала све летове ка Абу Дабију до краја године

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трампу запријећено: Пази на себе да не будеш елиминисан

1 ч

0
Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

Свијет

Песков: Територијално питање није једини проблем у Украјини

2 ч

0
Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

Свијет

Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner